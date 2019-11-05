مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام

استفاض مارسيلو في شرح تصريحه الخاص بـ "صورة صلاح"، والذي رد فيه على أحد اللاعبين السابقين في ريال مدريد.

مارسيلو لاعب ريال مدريد ظهر في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة فريقه أمام جالاتا سراي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء.

وقال مارسيلو: "بعض التصريحات تدمر وتؤلم اللاعبين والمدربين. أحيانا لا يتم معاملتنا باحترام".

وأضاف في حديثه عن تصريحه السابق: "حاولت أن أتحلى بالاحترام ولم أشر إلى أي أسماء. الانتقاد يمكنه أن يؤلمك، لكنه قادر على تحفيزك كذلك".

وكان مارسيلو قد روى عبر موقع The Players Tribune كيف استفزه تصريح خورخي فالدانو لاعب ومدرب ريال مدريد الأسبق.

مارسيلو قال وقتها: "قبل نهائي ليفربول بأيام قليلة، قال لاعب سابق في ريال مدريد شيئا عبر التلفاز ظل عالقا في رأسي".

وتابع "وُجه له سؤالا حول النهائي، وقال، أعتقد أن مارسيلو يجب أن يشتري صورة لمحمد صلاح ويعلقها على جداره، ثم يصلي كل ليلة".

واستطرد "بعد 12 عاما وانتصاري بـ3 بطولات دوري أبطال، قلل مني ولم يحترمني بهذا الشكل عبر التلفاز، تعليقه كان من المفترض أن يغرقني، لكنه منحني الكثير من الحافز". (طالع التصريحات كاملة)

كما تطرق مارسيلو في حديثه ذاك عن إصابته بالتوتر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ليفربول. (طالع التفاصيل)

ومارسيلو صرح خلال المؤتمر قبل مباراة جالاتا سراي: "التوتر لا يحدث في كرة القدم فقط، بل في كل الوظائف، عندما رويت تلك القصة أردت إخبار مشجعينا أننا بشر مثلهم، نعاني من مشاكل مع عائلاتنا وعملنا أيضا".

وأضاف: "نحن جاهزون لمواجهة جالاتا سراي، ستكون مباراة صعبة، لكننا نحب هذا النوع من المباريات، سنلعب وكأنها مباراة نهائية، علينا أن ندخل للفوز".

وعن عدم لعبه أساسيا الموسم الماضي: "لم أفكر أبدا في نفسي كلاعب احتياطي، الموسم الماضي لعبت مباراة عديدة، أكثر من لاعبني آخرين. ولا أفكر في نفسي أيضا كلاعب لا يُمَس، أنا مجرد لاعب في قائمة من 25 لاعبا ولا يمكنني التفكير في نفسي فقط".

وعن نجاح ريال مدريد قاريا أكثر من الجانب المحلي: "لا أعتقد أن دوري أبطال أوروبا أهم من الدوري، صحيح أننا فزنا بأربعة ألقاب في 5 سنوات، لكن كل مباريات الدوري مهمة".

وأتم "لا يمكن مقارنة دوري أبطال أوروبا بالدوري، كل البطولات مهمة، والدفاع عن شعار ريال مدريد هو أمر يريده كل الأطفال، كان الأمر صعبا في البداية، لكنتك تعتاد على الضغط بعدها".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، فيما يمتلك جالاتا سراي نقطة واحدة في ذيل المجموعة.

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي أمام جالاتا سراي

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