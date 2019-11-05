فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة 4 أيام بعد العودة من الإمارات

قرر ريني فايلر مدرب الأهلي منح لاعبيه راحة 4 أيام بعد انتهاء معسكر الفريق المقام حاليا بدولة الإمارات والذي يختتم يوم الأربعاء، وسيعود الفريق للتدرب في القاهرة يوم 11 من الشهر الجاري.

ويطير فايلر إلى سويسرا لقضاء فترة إجازة قصيرة مستغلا فترة التوقف على أن يعود لقيادة المران لاستكمال الموسم سواء في الدوري المصري أو دور المجموعات من دوري الأبطال.

وغادر اللاعبون الدوليون معسكر الأهلي مساء الإثنين للانضمام إلى منتخباتهم، إذ رحل لاعبو منتخب مصر للاستعداد لمواجهات ليبيريا وديا وكينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. فيما انضم جونيور أجايي إلى منتخب نيجيريا وعلي معلول إلى منتخب تونس ووليد أزارو إلى المغرب وجيرالدو إلى أنجولا.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير مساء الثلاثاء على ملعب شباب الأهلي دبي قبل رحيله عن الإمارات للعودة إلى القاهرة يوم الأربعاء.

ويتحرك الأهلي من فندق الإقامة ظهر الأربعاء إلى مطار دبي للعودة إلى القاهرة في الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات.

معسكر الأهلي بدأ يوم 31 أكتوبر الماضي واستضاف نادي شباب أهلي دبي تدريبات الفريق التي أقيمت على فترة واحدة، واشتمل المعسكر على يوم راحة، وتم إلغاء التجربة الودية بعد اكتفاء المدير الفني بالتدريبات.

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