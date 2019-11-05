أس: التوتر يزداد بين بيل وريال مدريد بسبب منتخب ويلز

ازدادت حدة التوتر بين ريال مدريد ونجمه جاريث بيل بعدما قرر اللاعب الانضمام إلى منتخب ويلز خلال التوقف الدولي المقبل في الشهر الجاري بعد استدعائه للقائمة وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وأعلن ريان جيجز مدرب منتخب ويلز عن قائمته التي ضمت 27 لاعبا على رأسهم جاريث بيل ودانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد.

ولم يشارك جاريث بيل مع ريال مدريد لمدة شهر، منذ لعبه ضد غرناطة في انتصار الملكي بنتيجة 4-2.

وانضم بيل إلى منتخب ويلز في فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر وعاد مصابا بعد مشاركته ضد كرواتيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، ولم يعلن النادي الملكي تفاصيل الإصابة لكن اللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية.

وتدرب بيل وحيدا يوم الإثنين في فالديبيباس المدينة الرياضية الخاصة بريال مدريد، ولن يتواجد في مباراة فريقه ضد جالاتاسراي في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وكانت إذاعة كادينا سير الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن بيل صاحب الـ30 عاما يقضي أسابيعه الأخيرة في صفوف النادي الملكي، وذلك بعد تصميمه على الرحيل في شهر يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

النجم الويلزي لعب 7 مباريات خلال الموسم الجاري سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وقالت تقارير صحفية في الصيف الماضي إن بيل كان في طريقه للانضمام إلى نادي جيانجسو سونينج إلا أن الصفقة توقفت فجأة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت وقتها إن عائلة بيل حالت دون رحيله إلى الصين، وطلبت من وكيله البحث عن ناد في أوروبا، وهو ما نفاه جوناثان بارنيت وكيل أعماله.

أما بعض التقارير الأخرى فقالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر في اللحظة الأخيرة أن يستمر اللاعب مع الفريق، خاصة وأنه أخبر النادي الصيني أنه لن يضم اللاعب مجانا.

وانضم الجناح الويلزي إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام بمبلغ 101 مليون يورو.

وشارك بيل في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتعرض بيل لعدد كبير من الإصابات خلال فترة تواجده مع ريال مدريد أبعدته عن تقديم مستواه المعهود.

جاريث بيل كان قد تعرض لإصابة جديدة أبعدته عن آخر مباراتين لريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ويلز ضد كرواتيا في تصفيات يورو 2020.

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