حلم طوكيو 2020 - مدرب جنوب إفريقيا يستبعد باكاماني

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 23:27

كتب : بسام أبوبكر

باكاماني ماشامبي - ماميلودي صن داونز

استبعد ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي اللاعب باكاماني لاعب صن داونز من قائمة بلاده المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في مصر.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وكشف نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن استبعاد باكاماني لاعب صن داونز والأهلي السابق من قائمة بلاده بسبب الإصابة.

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وأتم نوتواني الذي سبق له الاحتراف في الأهلي أن منتخب جنوب إفريقيا سيسافر إلى القاهرة اليوم للمشاركة في البطولة.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية بجانب نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.

طوكيو 2020 جنوب إفريقيا باكاماني

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