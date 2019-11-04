سعفان الصغير: أرفض سياسة الدور في حراسة مرمى الإسماعيلي

لا يفضل سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي اتباع سياسة الدور في حراسة مرمى الدراويش.

وقال سعفان الصغير: "أرفض سياسة الدور في مركز مثل حراسة المرمى".

وأوضح في تصريحاته مع الصحفيين "الأفضل في التدريبات والأجهز بدنيا هو من يحتفظ بمركزه كأساسي في حراسة المرمى".

وتابع "سعيد للغاية بما قدمه محمد مجدي في الفترة الأخيرة في حراسة الإسماعيلي، وأتمنى استمراره على نفس الأداء".

وأكمل حديثه قائلا: "محمد مجدي ومحمد فوزي ظهرا مع الإسماعيلي وسيكون هناك دورا لبقية الحراس في إثبات إمكانياتهم مع الفريق".

ويضم الإسماعيلي خماسي حراس المرمى محمد مجدي ومحمد فوزي ومحمود عبد المنصف وأيمن رجب وكمال السيد.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

ويلعب الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في الـ 30 من شهر نوفمبر الجاري في الجولة السادسة من الدوري.

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