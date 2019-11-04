كواليس تُكشف لأول مرة.. عندما عارض جنش قرار جروس من أجل "حلم الكونفدرالية"

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 01:54

كتب : FilGoal

جنش - الزمالك - حسنية أغادير

كشف الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد عن كواليس لأول مرة تخص استعدادات ما قبل نهائي كأس الكونفدرالية.

جنش حصل على بطاقة حمراء في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية ليغيب عن لقاء ذهاب النهائي أمام نهضة بركان.

إصابة جعلت عماد السيد هو المتاح للمشاركة في ذهاب النهائي، فكيف حاول جنش مساعدته؟

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يحكي عماد السيد "الزمالك كان سيواجه وادي دجلة ثم الداخلية قبل لقاء النهائي، وكنت أستعد للعب المباراتين لتجهيز نفسي للنهائي".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "جنش توقع مشاركتي ولذلك خاض مرانا خفيفا قبل المباراة ولكن فجأة أخبرني بأن المدرب –كريستيان جروس- يريد أن يشركه في اللقاء".

وتابع "تفاجأت للغاية من قرار جروس وفي النهاية شارك جنش أمام دجلة".

فماذا حدث بعدها؟

هنا يحكي جنش قائلا: "ذهبت لجروس عقب لقاء دجلة وأخبرته بأن عماد السيد يجيب أن يشارك أمام الداخلية لتجهيزه للنهائي، ولكنني تفاجأت بأنه يخبرني بأنني من سيشارك وليس عماد السيد".

وتابع "هنا عارضت قرار جروس وأخبرته بأنني لن ألعب. أنا حارس مرمى وأعلم جيدا بأن الحارس يحتاج لحساسية المباريات ومن هنا كنت أرغب في مشاركة عماد السيد ليستعد للنهائي".

وأشار "بطولة الكونفدرالية كانت بمثابة الحلم لي، ولذلك لم أرغب أبدا في الاستغناء عنها وخسارتها".

وأكمل حديثه قائلا: "جروس أخبرني وقتها بأنه في حالة مشاركة عماد السيد أمام الداخلية فأنه سيتعرض لإصابة. كان يؤمن تماما بذلك".

واستكمل "ذهبت وتحدثت مع أمير مرتضى وأوضحت له كل شيء وضرورة مشاركة عماد السيد، وفي النهاية استأذنت منه لكي أغيب عن التدريبات قبل المباراة حتى لا يعتمد علي جروس ويُشرك عماد السيد".

في النهاية لم يشارك جنش أمام الداخلية وشارك عماد السيد وتحققت نبوءة جروس ليخرج حارس الزمالك مصابا في اللقاء.

إصابة تسببت في غياب عماد السيد عن النهائي ومشاركة عمر صلاح في لقاء الذهاب.

وفي الإياب حقق جنش حلمه وقاد الزمالك لحصد لقب الكونفدرالية.

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