جنش يكشف محاولة سابقة من الأهلي لضمه

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 01:46

كتب : محرر في الجول

محمود جنش حارس الزمالك يتصدى لركلة ترجيح من مؤمن زكريا لاعب الأهلي

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك عن تلقيه عرض سابق من الأهلي.

وقال جنش لقناة "أون سبورت": "تلقيت عرضا من الأهلي بضعف راتبي عن طريق محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي، وكنت لاعبا حرا وقتها".

وتابع "أخبرت أحمد مرتضى منصور رئيس الزمالك بما حدث، واجتمع بي مع إسماعيل يوسف وحمادة أنور وقررت رفض العرض".

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ووجه حديثه لأحمد شوبير مقدم البرنامج قائلا: "أتذكر أنني اتصلت بك وقتها وسألتني هل تريد الزمالك، وقلت لك لا أريد إلا الزمالك وأخبرتني (حسنا لتبقى في الزمالك)".

ويغيب جنش عن الملاعب منذ إصابته في شهر يونيو الماضي مع منتخب مصر قبل بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

جنش رفع 10 ألقاب مع الزمالك. رفع لقب الكأس 6 مرات والدوري مرة وكأس الكونفدرالية مرة والسوبر المصري مرة والسوبر المصري السعودي مرة.

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