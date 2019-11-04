البديل كهربا يشارك في هزيمة معتادة لـ أفيش ضد بورتو

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" في خسارة جديدة لفريقه ديسبورتيفو أفيش البرتغالي. خسارة جاءت أمام بورتو هذه المرة.

بورتو انتصر على أفيش بهدف مقابل لا شيء في الجولة العاشرة من الدوري البرتغالي.

هدف انتصار بورتو جاء في الدقيقة الـ 13 عن طريق إيفان ماركانو من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

كهربا جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 73>

هزيمة ليست بالجديدة على الإطلاق على أفيش الذي خسر للمرة الثامنة على التوالي في الدوري والعاشرة على التوالي في كل المباريات.

فريق كهربا لم ينتصر سوى مرة وحيدة فقط منذ بداية الموسم في كل البطولات. انتصار جاء في الجولة الثانية أمام ماريتيمو بثلاثية مقابل هدف.

أفيش يمتلك 3 نقاط في رصيده ويقبع بكل تأكيد في المركز الأخير.

بينما واصل بورتو الضغط على بنفيكا في صراع الصدارة، بعدما وصل للنقطة 25 بفارق نقطتين عن المتصدر بنفيكا.

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