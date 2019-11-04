حوار – جنش يكشف موعد عودته للتدريبات والتجديد لـ الزمالك.. وكيف ساعده صلاح وقت الإصابة

الملاعب المصرية اشتاقت له، جماهير الزمالك اشتاقت له، وهو اشتاق وبشدة لممارسة ما يُحب. الكل يشتاق لرؤية محمود عبد الرحيم "جنش" متعافيا من إصابته بقطع في وتر أكيليس.

جنش يغيب عن الملاعب منذ إصابته في شهر يونيو الماضي مع منتخب مصر قبل بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

فماذا حدث في الـ 28 من شهر يونيو الماضي، يوم إصابة جنش؟

يتحدث حارس الزمالك: "الإصابة جاءت وقت المران وليست بسبب أي أحد".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "أتدرب دائما بكل جدية. أتعامل مع أي مران وكأنه مباراة يجب أن أقاتل خلالها وأظهر كل ما لدي. الإصابة في النهاية قضاء وقدر وأحمد الله على كل شيء".

وتابع "الإصابة جعلتني أكثر عقلانية. جعلتني أرى العديد من الأمور التي لم أكن ألاحظها من قبل".

وأوضح "لم أُصدق كل مكالمات الدعم التي حصلت عليها عقب الإصابة. لاعبو الأهلي بالكامل تحدثوا معي وكذلك لاعبو الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري وإنبي وبتروجت وكل الفرق".

وأكمل حديثه قائلا: "لاعبون لم أكن على علاقة قوية معهم، تحدثوا معي ودعموني قبل وبعد العملية. فوجئت للغاية من ذلك ولا أجد كلمات شُكر مناسبة لهم. أشكرهم بشدة وأشكر مجلس إدارة الزمالك بالكامل ورئيس النادي وأمير مرتضى منصور على دعمهم لي طوال الفترة الماضية".

التجديد لـ الزمالك وأزمة المستحقات

أزمة بسيطة نشبت مؤخرا بسبب عدم حصول جنش على مستحقاته، ولكنها انتهت سريعا بتدخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضى مدير الكرة.

أزمة تحدث عنها جنش قائلا: "جلست مع أمير مرتضى وتحدثنا عن كل شيء وقتها وكان هناك حالة من سوء التفاهم بيننا وانتهى كل شيء".

واستمر "الأزمة انتهت في نفس اليوم بعد حديثي مع أمير مرتضى وكذلك مرتضى منصور رئيس النادي".

وأشار "أعرف أنني أخطأت بحديثي عن الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتذرت عن ذلك. مرتضى منصور يعرف جيدا أنني لا أفتعل أي أزمات ومن هنا انتهت الأزمة".

وأردف "الإصابة تؤثر كثيرا على نفسية أي لاعب وتجعلك غاضبا وتمر بلحظات صعبة للغاية ولذلك فأنت معرض لارتكاب الأخطاء".

وكشف "خلال الأيام القليلة المقبلة سأوقع على عقود تجديد عقدي مع الزمالك. أرغب في الاستمرار مع الزمالك مدى الحياة".

مساهمة صلاح وموعد العودة

وتطرق جنش للكشف عن كواليس خاصة بمساعدة محمد صلاح له عقب تعرضه للإصابة.

وحكى جنش "في البداية صلاح تحدث معي بعد إصابتي وعرض علي المساعدة بالعلاج في لندن. أخبرني بأنه مستعد لمساعدتي في أي شيء ولكنني أخبرته أن الأمور تسير على ما يرام".

وأكمل "بعد ذلك بفترة طويلة وقبل فك قدمي من الجبس، كان لابد من التواصل مع طبيب تأهيل خاص، وقتها تحدثت مع محمد أبو العلا –طبيب منتخب مصر- الذي لم يتركني نهائيا طوال فترة الإصابة".

واستكمل "محمد أبو العلا أخبرني بأن طبيب التأهيل الخاص بمحمد صلاح يعد جيدا جدا، وهنا تحدث طبيب المنتخب مع صلاح. بعدها صلاح تحدث معي وسألني; هل تريد التأهيل مع نفس طبيبي –طبيب التأهيل الذي رافق صلاح قبل كأس العالم- أم مع طبيب آخر؟ وأخبرته إن محمد أبو العلا يقول أنه من الأفضل أن يكون التأهيل مع نفس الطبيب".

وقال "صلاح تحدث مع طبيب التأهيل الخاص به ورتب لي كل الأمور وفي النهاية سافرت إسبانيا في نفس مكان تأهيله. صلاح دعمني وساعدني بشدة وآخرها مكالمة منذ أيام قليلة، ولا أعرف ماذا أقول له. أشكره بشدة على ذلك".

وأوضح "المكالمة الأخيرة مع صلاح كانت لترتيب الخطوات الأخيرة من العلاج. الآن سأسافر مرة أخرى إلى إسبانيا في الـ 15 أو 16 أو 17 من هذا الشهر، بعدها سأعود إلى مصر من جديد للمرحلة الأخيرة من التأهيل".

السؤال الأهم، متى يعود جنش للمشاركة في تدريبات الزمالك؟ يُجيب حارس منتخب مصر "الطبيب أخبرني أنه من الأفضل استمرار عملية التأهيل لتكون مدة الغياب 6 أشهر، ولذلك سأعود في نهاية العام الحالي أو في يناير المقبل".

هدف جنش = المتعة

دائما ما يقوم بتعبيرات يراها البعض بـ"الغريبة" خلال مباريات الزمالك، فلماذا يفعل جنش ذلك؟

يُجيب صاحب الـ 32 عاما بكل هدوء ومع ابتسامة عريضة "هدفي هو الاستمتاع بكرة القدم".

وأتم "المتعة هي أهم شيء في كرة القدم. لا أُركز في هتافات أو أي أمور أخرى خلال المباريات، فقط أريد الاستمتاع والانتصار".

جنش رفع 10 ألقاب مع الزمالك. رفع لقب الكأس 6 مرات والدوري مرة وكأس الكونفدرالية مرة والسوبر المصري مرة والسوبر المصري السعودي مرة.

طالع أيضا

تصريحات نارية من السومة ضد رئيس الزمالك

تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز عن الزمالك

بيراميدز يحقق إنجازا تاريخيا في الكونفدرالية

الاتحاد يحقق نتيجة إيجابية أمام المحرق البحريني

رسميا - أول إقالة كبيرة في أوروبا

شاهد - ليلة بكى فيها الجميع بسبب جوميش