تقرير: سولاري قد يعود للدوري الإسباني ومباراته الأولى أمام برشلونة

بات سانتياجو سولاري قريبا من العودة للأضواء، بعد رحيله عن تدريب ريال مدريد في الموسم الماضي.

إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية ذكرت أن سولاري قريب من تدريب سيلتا فيجو الذي قرر إقالة مدربه.

سولاري قد يخلف فران إسكريبا في تدريب سيلتا الذي خسر بهدف دون رد أمام خيتافي مساء الأحد.

وأفاد "راديو جاليجا" المقرّب من سيلتا أيضا أن سولاري هو المرشح الأول لخلافة إسكريبا.

مواجهة سيلتا المقبلة ستكون خاصة جدا لـ سولاري حال توليه المهمة، إذ يحل الفريق الجاليثي ضيفا على برشلونة في كامب نو مساء السبت بالجولة 13 للدوري الإسباني.

ويعيش سيلتا موسما كارثيا حقق فيه فوزين فقط، ويتواجد في المركز 18 برصيد 9 نقاط.

وخسر سيلتا آخر 5 من آخر 6 مباريات خاضها، مما قلّص من حظوظ مدربه إسكريبا في الاستمرار.

من جانبه، لم يتول سولاري تدريب أي نادٍ منذ إقالته من تدريب ريال مدريد في 11 مارس الماضي.

سولاري الذي بدأ مسيرته التدريبية في المراحل العمرية الصغرى لـ ريال مدريد، تولى تدريب الفريق الأول في أكتوبر 2018 خلفا لـ جولين لوبيتيجي.

ليقود ريال مدريد في 32 مباراة، حقق فيها 22 فوزا، وتعادلين، و8 هزائم.

وسبق لـ سولاري مواجهة برشلونة 3 مرات، خسر في مناسبتين، وتعادل في واحدة.

طالع أيضا:

تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز عن الزمالك

بيراميدز يحقق إنجازا تاريخيا في الكونفدرالية

الاتحاد يحقق نتيجة إيجابية أمام المحرق البحريني

رسميا - أول إقالة كبيرة في أوروبا

شاهد - ليلة بكى فيها الجميع بسبب جوميش