بالفيديو – سوسيداد يفجر حلم الصدارة لـ غرناطة ويزاحم برشلونة ومدريد

فشل غرناطة في القفز إلى صدارة الدوري الإسباني، بهزيمته أمام ضيفه ريال سوسيداد 1-2 على ملعب لوس كارمينيس بالجولة 12 للدوري الإسباني.

بورتو سجل هدفي سوسيداد، فيما سجل ألفارو فاديّو هدف غرناطة الوحيد.

ليرفع سوسيداد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع برشلونة وريال مدريد ثنائي الصدارة.

فيما تجمّد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز السادس، وفوّت فرصة الانفراد بالصدارة.

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هذه النتيجة كدّت مراكز الصدارة، إذ يفصل الأول عن السابع 3 نقاط فقط، أمر لم يحدث في الجولة 12 للدوري الإسباني منذ موسم 1998\1999.

غرناطة بدأ متحمسا وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من يانخيل هيريرا، لكن أليكس ريميرو تصدى ببراعة.

أما سوسيداد الذي لعب دون نجمه مارتن أوديجارد المصاب، فكان خطيرا في الهجمات العكسية، ونجح في التسجيل بالدقيقة 21.

ميكيل أويارزابال مرر إلى السريع بورتو، الذي سجل ببراعة وجعل غرناطة متأخرا.

لقطة الشوط الأول حدثت في الدقيقة 36 عندما انفرى ألفارو باديو لتنفيذ مخالفة بعيدة المدى لـ غرناطة، وبخطأ من الحارس ريميرو أدرك أصحاب الأرض التعادل وأعادوا أمل الصدارة.

في الشوط الثاني تبادل الفريقان إهدار الفرص، حتى أتت الضربة القاضية من بورتو مجددا بصورة مشابهة للهدف الأول.

المُمر هذه المرة كان عدنان يانوزاي، وبورتو بطل المواجهة حسم المباراة في الدقيقة 89 بهدف ثانٍ.

اشتعل الدوري الإسباني.

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