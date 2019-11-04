الفراعنة في الأولمبياد (3) - طوكيو ومركز رابع.. اخفاقات وانسحابات بين مكسيكو سيتي وموسكو

يبدأ منتخب مصر الأوليمبي مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بحثا عن بطاقة الصعود لألعاب طوكيو الأوليمبية 2020.

مشوار يواصل فيه الفراعنة رحلتهم مع الأولمبياد والتي تعود لما يقرب من قرن كامل من الزمان..

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، ويقع منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم كل من مالي والكاميرون وغانا.

في السلسلة التالية يستعرض معكم FilGoal.comمشوار المنتخبات المصرية المختلفة مع الألعاب الأوليمبية، والذي بدأ عام 1920، وصولاً لجيل 2012 في لندن آخر محطاتنا.

طوكيو 1964

تصفيات أولمبياد طوكيو 1964 أقيمت بنظام خروج المغلوب. في الدور الأول سحقت مصر أوغندا بنتيجة 7-2 في المجموع، حيث حققت الفوز أولاً في كمبالا بأربعة أهداف لهدف يوم 9 أكتوبر 1963، قبل أن تكرر الفوز في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف يوم 15 يناير 1954، وسجل للفراعنة يومها بدوي عبد الفتاح (هدفين) وحسن الشاذلي.

الدور الثاني والحاسم تجاوزت فيه مصر المنتخب السوداني، بالفوز أولاً في القاهرة برباعية مقابل هدف يوم 27 مارس 1964، وسجل لمصر فاروق السيد (هدفين) وطه إسماعيل والشاذلي. مباراة الإياب أقيمت يوم 17 إبريل في الخرطوم وانتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما. وسجل ثلاثية الفراعنة محمد شاهين والشاذلي ومحمود حسن.

قرعة مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 1964 أوقعت مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات البرازيل وتشيكوسلوفاكيا (أول وثاني كأس العالم قبلها بعامين في تشيلي) بالإضافة لكوريا الجنوبية.

المباراة الأولى جمعت مصر بالبرازيل يوم 12 أكتوبر 1964 على ملعب كومازاوا في طوكيو وبحضور 16450 متفرج وأدارها الحكم الألماني الشرقي رودلف جروكنر. البرازيل تقدمت عبر روبرتو ميراندا في الدقيقة العاشرة، إلا أن محمد شاهين هدف التعادل لمصر قبل النهاية بدقيقتين محققاً نتيجة تاريخية للفراعنة.

وبعد 48 ساعة فقط كانت المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا بملعب تشيتشيبونوميا للرجبي بحضور 15903 متفرج وبإدارة الحكم المجري استفان زولت. ويبدو أن نشوة التعادل مع البرازيل أخذت الفراعنة ليتلقوا خسارة قاسية بخمسة أهداف لهدف. يوسف فويتا سجل هدفين لتشيكوسلوفاكيا في الدقيقتين 5 و27 ثم أضاف أنطون أوربان الثالث في الدقيقة 36. وسجل مصطفى رياض هدف مصر الوحيد في الدقيقة 53 قبل أن يسجل إيفان مراز ولودفيت سفيتلر هدفين متتاليين في الدقيقتين 83 و84.

يوم 16 أكتوبر كان تاريخياً للكرة المصرية حيث حقق فيه المنتخب أكبر فوز في تاريخه بالأولمبياد حين سحق كوريا الجنوبية بعشرة أهداف دون رد. المباراة التي أقيمت بملعب تشيتشيبونوميا للرجبي أيضاً وحضرها 16039 متفرج بإدارة الألماني الشرقي جروكنر شهدت تألقاً للنجم مصطفى رياض الذي سجل بمفرده ستة أهداف في الدقائق 14، 17، 40، 48، 72 و77. فيما تكفل محمد صديق (50) ورفعت الفناجيلي (61) وكمال عتمان (66) ومحمود حسن (78) بباقي أهداف الفراعنة. ورفعت مصر رصيدها إلى ثلاث نقاط لتبلغ الدور ربع النهائي بفارق الأهداف عن البرازيل.

في ربع النهائي التقت مصر مع غانا في مواجهة إفريقية خالصة يوم 18 أكتوبر 1946 بملعب أوميا بارك في سايتاما وأمام 13121 متفرج. المباراة التي أدارها الحكم الألماني الشرقي جلوكنر (في ثالث لقاء يديره للفراعنة) شهدت تقدم غانا (بطلة إفريقيا وقتها) بهدف ويلبيفورس مفوم في الدقيقة 31، ليأتي رد الفراعنة قوياً بخمسة أهداف متتالية بدأها بدوي عبد الفتاح بثنائية في الدقيقتين 42 و61، ثم أضاف مصطفى رياض الثالث في الدقيقة 65 قبل أن يسجل رفعت الفناجيلي هدفين في الدقيقتين 69 و85 لتتأهل مصر للمربع الذهبي الأوليمبي للمرة الثانية في تاريخها.

مباراة نصف النهائي أقيمت يوم 20 أكتوبر 1964 (كان الفريق يخوض مباراة كل 48 ساعة) بملعب تشيتشيبونوميا للرجبي وجمعت مصر بالمجر بتحكيم الأرجنتيني ميجيل كوميسانا. ومثلما حدث في نصف نهائي أمستردام 1928 بالضبط، خسر الفراعنة بسداسية نظيفة أمام المجر (المتوجة بالميداليات الذهبية فيما بعد). المجري فرينز بيني كان نجم اللقاء بتسجيله أربعة أهداف في الدقائق 7، 20، 66 و77، فيما أكمل زميله إيمري كومورا السداسية بهدفين في الدقيقتين 29 و58 لتكتفي مصر بخوض مباراة المركز الثالث.

الفراعنة لم ينجحوا في الظفر بميدالية ليخسروا مباراة المركز الثالث أمام ألمانيا الشرقية بثلاثة أهداف لهدف. المباراة أقيمت على الملعب الأوليمبي بطوكيو أمام 65610 متفرج (كانوا بانتظار المباراة النهائية بعدها) يوم 23 أكتوبر 1964 وأدارها الحكم الياباني يوزو يوكوياما. هيننج فرينزل تقدم لألمانيا الشرقية في الدقيقة 18، وأضاف زميليه إيبرهارد فوجل وهرمان ستوكر هدفين في الدقيقتين 48 و56، فيما سجل رأفت عطية هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء بربع ساعة لتكتفي مصر بتحقيق المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخها الأوليمبي.

مكسيكو سيتي 1968

لظروف الغاء نشاط الكرة عقب نكسة يونيو 1967 لم تشارك مصر في تصفيات ألعاب مكسيكو سيتي الأوليمبية 1968.

ميونيخ 1972

أوقعت قرعة أولمبياد ميونيخ 1972 مصر في مواجهة تونس بالدور الأول للتصفيات.

الفراعنة خسروا مباراة الذهاب في تونس يوم 7 مارس 1971 بنتيجة قاسية بلغت ثلاثة أهداف دون رد، ولم ينجحوا في تعويض النتيجة في مباراة الإياب بالقاهرة يوم 2 إبريل 1971 ليكتفوا بالفوز بهدفين فقط سجلهما محمد أبو العز وعبد الرحيم خليل، لتخرج مصر من التصفيات مبكراً.

مونتريال 1976

للمرة الثانية على التوالي يخرج المنتخب المصري من الدور الأول للتصفيات الأوليمبية.

القرعة أوقعت مصر في مواجهة السودان، وتعادل الفريقان ذهاباً في القاهرة بهدف لكل منهما يوم 2 مايو 1975 (سجل لمصر هدفها الوحيد حسن شحاتة)، قبل أن تفوز السودان إياباً في الخرطوم بهدف وحيد لتتأهل للدور الثاني.

يذكر أن منتخبات إفريقيا الثلاثة المتأهلة لمسابقة كرة القدم بألعاب مونتريال الأوليمبية (غانا ونيجيريا وزامبيا) انسحبت من المسابقة إلى جانب كل الدول الإفريقية التي انسحبت من الأولمبياد احتجاجاً على عدم موافقة اللجنة الأوليمبية الدولية على استبعاد نيوزيلندا.

وكان منتخب نيوزيلندا قام فريقها للرجبي بزيارة جنوب إفريقيا في وقت سابق بالرغم من قرار مقاطعة أنشطة جنوب أفريقيا الرياضية بسبب سياسية التمييز العنصري.

موسكو 1980

صعدت مصر مباشرة للدور الثاني بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد موسكو 1980 عقب انسحاب منتخب تنزانيا من الدور الأول، لتلاقي منتخب مدغشقر.

مباراة الذهاب في أنتاناناريفو انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق يوم 9 ديسمبر 1979، وسجل مصطفى عبده هدف مصر الوحيد يومها.

وفي القاهرة يوم 21 ديسمبر تكررت النتيجة ذاتها بعدما سجل محمود الخطيب هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء قبل أن تتعادل مدغشقر ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي سجل فيها لمصر الخطيب وأحمد عبد الحليم وفتحي مبروك.

وأهدر سعد سليط ومحمد صلاح، بينما تصدى حارس مصر عادل المأمور لركلة ترجيح وأهدر لاعبو مدغشقر ركلتين أخريتين لتتأهل مصر للدور الثالث.

قرعة الدور الثالث أوقعت مصر في مواجهة زامبيا، وفازت مصر ذهاباً بالقاهرة يوم 22 فبراير 1970 بأربعة أهداف لهدف واحد.

وسجل محمود الخطيب (هدفين أحدهما من ركلة جزاء) ومحمد عامر وأحمد عبد الحليم (من ركلة جزاء ثانية) رباعية الفراعنة. مباراة الإياب في لوساكا يوم 13 إبريل 1980 انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وسجل علي خليل هدف الفراعنة الذين تأهلوا للنهائيات بنتيجة 5-2 في المجموع.

لكن من شارك في أولمبياد موسكو كان منتخب زامبيا، بعدما أعلنت مصر انسحابها من الألعاب الأوليمبية مع 64 دولة أخرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجاً على الغزو السوفييتي لأفغانستان في العام 1980.

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