بالفيديو – لاتسيو يفك عقدة الثلاثين عاما بفوز تاريخي على ميلان

فك لاتسيو عقدة الثلاثين عاما بانتصاره على مضيفه ميلان 2-1 في استاد سان سيرو بالجولة 12 للدوري الإيطالي.

شيرو إيموبيلي، وخواكين كوريا سجلا هدفي لاتسيو. فيما سجل باستوس هدف ميلان الوحيد بالخطأ في مرماه.

ليرفع لاتسيو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن جاره روما الثالث.

فيما تجمّد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز 12، ليبتعد أكثر عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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ويعتبر هذا الفوز تاريخي لأنه الأول لـ لاتسيو على أرض ميلان في الدوري منذ سبتمبر 1989.

لاتسيو لعب من وقتها 29 مباراة على سان سيرو أمام ميلان دون أن يقدر على الفوز حتى أمسية الثالث من نوفمبر 2019.

لاتسيو تقدّم في النتيجة برأسية إيموبيلي في الدقيقة 25 بعد عرضية متقنة من مانويل لاتزاري.

ليسجل المهاجم الدولي الإيطالي هدفه رقم 100 في مسيرته مع لاتسيو.

لكن ميلان تعادل سريعا في الدقيقة 29 عن طريقة الأنجولي باستوس بالخطأ في مرماه بعد عرضية تيو هيرنانديز.

وبينما بحث ميلان عن هدف الفوز القاتل، جاءت الصدمة بهدف ثانٍ لـ لاتسيو عن طريق الأرجنتيني خواكين كوريا في الدقيقة 83.

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