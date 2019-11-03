إسلام عيسى يتحدث عن ضغوط الأندية الجماهيرية بالمقارنة مع بيراميدز

أوضح إسلام عيسى لاعب بيراميدز الفارق بين اللعب لنادٍ جماهيري مثل المصري، وبيراميدز.

إسلام عيسى النادي : بيراميدز بيراميدز

بيراميدز حقق إنجازا تاريخيا بتأهله إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية بتجديد فوزه على يانج أفريكانز 3-0. (طالع التفاصيل)

وصرّح عيسى بعد المباراة: "بيراميدز يمتلك لاعبين كبار أصحاب خبرات وإنجازات، ليس مستبعدا أن نحقق لقب الكونفدرالية".

وأضاف في حديثه لبرنامج الماتش عبر صدى البلد: "تعاهدنا قبل البطولة أن نحاول الفوز بها لتكون أول بطولة في تاريخ النادي".

وعند سؤاله عن الفارق بين اللعب للمصري –فريقه السابق- وبيراميدز، أجاب: "في الأندية الجماهيرية تتم محاسبتنا بعد كل مباراة، لو لعبت مباراة جيدة تشيد بك الجماهير لأقصى درجة، لكنها في الوقت نفسه لن تكون راضية عن مستواك لو انخفض".

وأكمل: "يريدون الفوز دائما".

وأتم: "أما في بيراميدز، فالوضع مستقر ولا يحاسبك أحد غير الجهاز الفني والإدارة، لا توجد ضغوط كبيرة".

وأصبح بيراميدز هو ثالث فريق مصري في التاريخ لا يخسر في أول 6 مباريات له في ظهوره الإفريقي الأول.

فريقان مصريان فقط من أصل 15 فريقا مصريا شاركوا في بطولات إفريقيا، لم يخسرا في أول 6 مباريات في ظهورهما الأول وهما الإسماعيلي والمنصورة.

أول مشاركة للإسماعيلي في بطولة إفريقيا كانت عام 1969 في دوري أبطال إفريقيا، ووقتها لم يخسر الفريق في أول 6 مباريات. انتصر 4 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر أي لقاء في البطولة وحصد اللقب في النهاية.

وفي بطولة كأس الكؤوس عام 1997 كتب فريق المنصورة ظهوره الإفريقي الأول ولم يخسر في أول 6 مباريات. انتصر 4 مرات وتعادل مرتين والخسارة الأول كانت في المباراة السابعة له في البطولة أمام النجم الساحلي في نصف النهائي.

والآن في بطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، انتصر بيراميدز 5 مرات وتعادل مرة ولم يخسر أبدا.

طالع أيضا:

تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز عن الزمالك

بيراميدز يحقق إنجازا تاريخيا في الكونفدرالية

الاتحاد يحقق نتيجة إيجابية أمام المحرق البحريني

رسميا - أول إقالة كبيرة في أوروبا

شاهد - ليلة بكى فيها الجميع بسبب جوميش