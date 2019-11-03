عمر جابر عن العودة للقلعة البيضاء في يناير: الزمالك بيتي ولكن

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 23:23

كتب : FilGoal

عمر جابر

رد عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز على تقارير اقتراب عودته لـ الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عمر جابر: "الرحيل في يناير؟ لا عروض رسمية حتى الآن".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم عقب لقاء يانج أفريكانز "عند قدوم أي عروض رسمية، إدارة النادي تناقشها معي وحتى الآن لا عروض رسمية".

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وأجاب عمر جابر على سؤال (ما هي رغبتك؟ العودة للزمالك أم الاستمرار في بيراميدز؟) قائلا: "الزمالك بيتي وكذلك نادي بيراميدز يعد محترما للغاية. الله يكتب الخير لي".

ورحل عمر جابر عن الزمالك في 2016 لينضم لصفوف بازل السويسري، ومنه انضم لصفوف لوس أنجلوس الأمريكي.

قبل أن ينضم لصفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي 2018/2019.

وعن الوصول لمجموعات الكونفدرالية بعد فوز بيراميدز بثلاثية على يانج أفريكانز، قال عمر جابر: "الانتصار كان هاما للغاية للوصول لدور المجموعات".

وتابع "النتيجة الإيجابية في الذهاب قد تجعل البعض يتعامل مع مباراة الإياب باستهتار ولكن ذلك لم يحدث. الكل قاتل وقدم أداءً رجوليا منذ أول دقيقة وحتى النهاية".

وأتم "نمتلك مجموعة لها خبرات كبيرة في اللعب في إفريقيا وهذا يعد دافعا لنا لتقديم ما هو مميز في البطولة الإفريقية".

بيراميدز انتصر على يانج أفريكانز بثلاثية مقابل لا شيء ليصل دور مجموعات كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وأصبح بيراميدز هو ثالث فريق مصري في التاريخ لا يخسر في أول 6 مباريات له في ظهوره الإفريقي الأول.

فريقان مصريان فقط من أصل 15 فريقا مصريا شاركوا في بطولات إفريقيا، لم يخسرا في أول 6 مباريات في ظهورهما الأول وهما الإسماعيلي والمنصورة.

أول مشاركة للإسماعيلي في بطولة إفريقيا كانت عام 1969 في دوري أبطال إفريقيا، ووقتها لم يخسر الفريق في أول 6 مباريات. انتصر 4 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر أي لقاء في البطولة وحصد اللقب في النهاية.

وفي بطولة كأس الكؤوس عام 1997 كتب فريق المنصورة ظهوره الإفريقي الأول ولم يخسر في أول 6 مباريات. انتصر 4 مرات وتعادل مرتين والخسارة الأول كانت في المباراة السابعة له في البطولة أمام النجم الساحلي في نصف النهائي.

والآن في بطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، انتصر بيراميدز 5 مرات وتعادل مرة ولم يخسر أبدا.

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