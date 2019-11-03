لاعب المحرق: سنكرر مع الاتحاد ما فعلناه في الدور السابق

يرى حمزة أحمد لاعب المحرق البحريني، أن فريقه قادر على العودة أمام الاتحاد السكندري في الإياب.

المحرق خسر بهدفين دون رد أمام الاتحاد على استاد الإسكندرية في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية. (طالع التفاصيل)

وصرّح أحمد بعد المباراة: "تركيزنا تشتت والاتحاد استغل أخطائنا".

وأضاف عبر أبو ظبي الرياضية: "خسرنا الشوط الأول ونأمل التعويض في المباراة الثانية".

وأكمل: "المحرق يعاني مؤخرا من عدة غيابات وإصابات في صفوفه".

وأتم: "سيناريو العودة في النتيجة حدث في الدور الماضي، ونحن قادرون على إعادته".

وكان المحرق قد تأهل إلى دور الـ 16 بعودة مثيرة أمام النادي الرياضي القسنطيني الجزائري بعد خسارته ذهابا 1-3، وفوزه إيابا 2-0.

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