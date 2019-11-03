لاعب المحرق: سنكرر مع الاتحاد ما فعلناه في الدور السابق

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

الاتحاد - المحرق - الصورة من حساب الاتحاد العربي

يرى حمزة أحمد لاعب المحرق البحريني، أن فريقه قادر على العودة أمام الاتحاد السكندري في الإياب.

المحرق خسر بهدفين دون رد أمام الاتحاد على استاد الإسكندرية في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية. (طالع التفاصيل)

وصرّح أحمد بعد المباراة: "تركيزنا تشتت والاتحاد استغل أخطائنا".

أخبار متعلقة

طلعت يوسف: جبهة الاتحاد اليسرى سر الفوز على المحرق أحمد رفعت: "اتخضيت" من مشهد جماهير الاتحاد أمام المحرق بالفيديو - الاتحاد يتجاوز المحرق ويضع قدما في ربع نهائي البطولة العربية بيراميدز "التاريخي" يُحطم الأرقام الإفريقية ويصل مجموعات الكونفدرالية

وأضاف عبر أبو ظبي الرياضية: "خسرنا الشوط الأول ونأمل التعويض في المباراة الثانية".

وأكمل: "المحرق يعاني مؤخرا من عدة غيابات وإصابات في صفوفه".

وأتم: "سيناريو العودة في النتيجة حدث في الدور الماضي، ونحن قادرون على إعادته".

وكان المحرق قد تأهل إلى دور الـ 16 بعودة مثيرة أمام النادي الرياضي القسنطيني الجزائري بعد خسارته ذهابا 1-3، وفوزه إيابا 2-0.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يحقق إنجازا تاريخيا في الكونفدرالية

الاتحاد يحقق نتيجة إيجابية أمام المحرق البحريني

بالفيديو - ليلة الفاجعة في الدوري الإنجليزي

رسميا - أول إقالة كبيرة في أوروبا

تقنية الفيديو تحرم وردة من هدف رائع

المحرق الاتحاد السكندري البطولة العربية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصطفى فهمي: الخطيب تسرع في منح آل الشيخ الرئاسة الشرفية 21 دقيقة | الدوري المصري
إيفرتون يعلن تشخيص إصابة جوميش 28 دقيقة | أوروبا
البديل كهربا يشارك في هزيمة معتادة لـ أفيش ضد بورتو 29 دقيقة | المحترفون
أهداف الأحد الكروي - إصابة +18.. وهدف رائع ملغي لـ وردة 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار – جنش يكشف موعد عودته للتدريبات والتجديد لـ الزمالك.. وكيف ساعده صلاح وقت الإصابة 50 دقيقة | مصر
تقرير: سولاري قد يعود للدوري الإسباني ومباراته الأولى أمام برشلونة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 4 تركي آل الشيخ يتحدث عن الأهلي ويصرح: دعم الزمالك؟ إذا حدث سيكون للفريق الذي أُشجعه

قد ينال إعجابك