أحمد رفعت: "اتخضيت" من مشهد جماهير الاتحاد أمام المحرق

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 22:39

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الاتحاد - المحرق

أبدى أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري إعجابه بجماهير فريقه أمام المحرق البحريني.

الاتحاد تفوق على المحرق بهدفين مقابل لا شيء في استاد الإسكندرية بذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية. (طالع التفاصيل)

وصرّح رفعت صاحب الهدف الأول: "لم نلعب أمام الجمهور منذ فترة طويلة، (اتخضيت) عندما رأيتهم اليوم، وقد كانوا حافزا كبيرا لنا حتى نظهر بشكل مميز".

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وأضاف في حديثه عبر أبو ظبي الرياضية: "الفريق تعاقد مع لاعبين جيدين حتى نحقق إنجازا".

وأكمل: "في ركلة الجزاء تحليت بتركيز 100%، كانت فرصة هامة للتقدم وتسجيل الهدف الأول حتى ندخل الشوط الثاني بأريحية وأكبر".

وأتم: "هدفنا الفوز بالبطولة، نمتلك فريقا قويا وإدارة محترمة وجمهورا كبيرا".

من جانبه، ذكر زميله أحمد نبيل مانجا أن طموحات زعيم الثغر كبيرة للغاية في هذه البطولة لتكرار إنجاز فريق كرة السلة.

وصرّح مانجا: "هذا الفوز نتيجة مجهود لفترة طويلة وليس تحضير وقتي للاعبين، كل اللاعبين أدوا بشكل مميز وكانوا رجالا".

وأكمل: "أبارك لفريق كرة السلة على فوزه بالبطولة العربية، ونتمنى أن نسير على حذوهم".

وأضاف: "أردنا الفوز بنتيجة أكبر من التي حققناها، ولكن الأهم أننا لم نستقبل أهدافا".

وأتم: "أنهينا الشوط الأول، ويتبقى لنا شوط ثانٍ في البحرين، نتمنى تحقيق نتيجة جيدة".

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