بوكيتينو: كرة القدم ليست أهم شيء الآن لكن طرد سون كان ظالما

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - إيفرتون

أبدى ماورسيو بوكيتينو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، أسفه لإصابة أندري جوميش لاعب إيفرتون، لكنه اعترض على طرد لاعبه سون هيونج مين.

توتنام تعادل أمام مضيفه إيفرتون 1-1 على ملعب جوديسون بارك بالجولة 11 للدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

مباراة شهدت إصابة مروعة لـ جوميش لاعب إيفرتون بكسر في الكاحل بعد تدخُل مشترك من سون وسيرجي أورييه. (طالع التفاصيل)

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وصرّح بوكيتينو بعد المباراة: "نشعر بأسف بالغ، كان موقفا سيئا للغاية، لاعب إيفرتون حظه سيئ بسبب الطريقة التي وقع بها".

وأكمل في حديثه لـ سكاي: "لا يمكننا سوى تمني الأفضل له، نحن مفجوعون لما حدث".

وأضاف: "كرة القدم ليست مهمة الآن، هو (جوميش) المهم، صحيح يمكننا التحدث عن كرة القدم لكننا سنظل نشعر بالسوء والأسف، لقد كان موقفا صعبا جدا".

وعاد للحديث عن المباراة: "المشاعر تغيّرت منذ تلك اللحظة، قبلها كنا مسيطرين ونلعب جيدا وقريبين من تسجيل الهدف الثاني، بعدها تبدّل الوضع وبدأوا هم في خلق فرص أكثر".

وأضاف: "ولكن بالحديث فقط عن كرة القدم، فإني سعيد بمستوى فريقي والطريقة التي نافس بها، كانت مباراة صعبة للغاية أمام فريق مميز مثل إيفرتون".

وشدد: "لعبنا جيدا حتى طرد سون".

وكشف بوكيتينو أن لاعبه سون منهار بسبب إصابة جوميش: "سون كان منهارا، ومشوشا بسبب الموقف، من الصعب أن يحافظ على هدوءه".

واستدرك معترضا على الطرد: "ولكن بعد أن شاهدنا اللقطة على التلفاز، عرفنا أن سون لم تكن نيته أبدا أن يعرقله ويفعل ما حدث، بل حظ أندري كان سيئا للغاية ولفريقه، والبطاقة الحمراء لـ سون كانت غير عادلة".

وأتم: "توجب على الحكم مراجعة الشاشة قبل اتخاذ قراره كما يحدث في الدوريات الأخرى".

التعادل أوصل إيفرتون للنقطة الـ 11 في المركز الـ 17، بينما حصد توتنام نقطته الـ 13 في المركز الـ 11.

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