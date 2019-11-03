بالفيديو - إصابة +18.. سون يُطرد ويبكي بعدما تسبب في كسر ساق جوميش

تسبب الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام في إصابة خطيرة للاعب إيفرتون أندري جوميش بكسر في الساق.

ويلعب توتنام ضد إيفرتون في الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 81 تدخل سون على أندري جوميش ليسقط اللاعب البرتغالي على الأرض بعدما تعرضت ساقه للكسر.

وحصل سون على بطاقة حمراء بسبب تدخله القوي على جوميش.

ودخل سون في نوبة بكاء قوية بعدما شاهد إصابة جوميش الخطيرة.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق ودخل رجال الإسعاف والأطباء لأرض الملعب لنقل اللاعب خارج الملعب

وأثناء توقف المباراة دخل الكثير من اللاعبين في نوبة بكاء حزنا على اللاعب جوميش متأثرين بإصابته الخطيرة.

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