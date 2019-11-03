بالفيديو - ليستر يفك عقدة كريستال بالاس ويواصل مزاحمة الكبار

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 18:07

كتب : FilGoal

فاردي - ليستر سيتي - كريستال بالاس

تواصلت نتائج ليستر سيتي الإيجابية، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 2-0، في الجولة 11 للدوري الإنجليزي على لعب سيلهرست بارك.

تشاجلار سويونكو، وجيمي فاردي سجلا هدفي ليستر في الشوط الثاني.

ليرفع ليستر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني.

فيما تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.

الفوز هو الأول لـ ليستر على كريستال بالاس منذ موسم التتويج 2016\2017، إذ تعادل مرة وخسر 4 في المواجهات الخمس التالية.

الضيوف انتظروا حتى الدقيقة 57 ليسجلوا الهدف الأول بواسطة المدافع التركي تساجلار سويونكو الذي هز الشباك لأول مرة بقميص ليستر سيتي.

سويونكو هو ثاني لاعب تركي على الإطلاق يسجل بقميص ليستر سيتي بعد موزي عزت نجم الفريق بين 1996 و2004.

قبل أن يؤكد فاردي الانتصار بهدف ثانٍ في الدقيقة 88 بعد تمريرة ديماراي جراي.

فاردي رفع رصيده إلى 10 أهداف في صدارة الهدافين، وهو أول لاعب يكسر حاجز العشرة أهداف هذا الموسم.

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