تريزيجيه: سنخوض مبارياتنا المقبلة مثل مواجهات الكؤوس

أوضح محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا أن فريقه سيلعب مبارياته المقبلة على الفوز فقط، وذلك بعد الخسارة القاتلة من يفربول.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

ليفربول انتصر على أستون فيلا في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

هدف أستون فيلا الوحيد جاء عن طريق تريزيجيه الذي كتب هدفه الأول في الدوري الإنجليزي. (شاهد ملخص ما قدمه تريزيجيه أمام ليفربول)

وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة ناديه: "كنا نلعب من أجل الفوز أمام ليفربول بطل أوروبا ولكن لم نستطع فعل ذلك".

وأضاف "سنواصل العمل بجدية مرة أخرى، وكل المباريات المقبلة ستكون مثل مباريات الكؤوس".

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز 16.

وأوضح الدولي المصري "سعدت للغاية بهدفي ومساعدة الفريق، لأننا نعمل بجد في التدريبات".

وشارك 3 لاعبين مصريين في مباراة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، وهم تريزيجيه وأحمد المحمدي من جانب أستون فيلا، ضد محمد صلاح نجم ليفربول.

وواصل "مشاركة الثلاثي في هذه المباراة بأقوى دوري في العالم فخر للمصريين والعرب".

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الفوز هو العاشر لليفربول في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



































































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