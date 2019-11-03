يرى أسامة جلال مدافع المنتخب الأوليمبي أن خسارة الفراعنة الكبار للقب كأس أمم إفريقيا الصيف الماضي، تضع الضغط على فريق المدرب شوقي غريب للحصول على بطولة تحت 23 عاما.

FilGoal.com حاور نجوم المنتخب الأوليمبي الذين يحملون لواء حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والبداية مع مدافع إنبي، أسامة جلال.

جلال قال لـFilGoal.com: "طموحنا كلاعبين هو تحقيق اللقب، نستطيع أن نعد الجمهور بذلك".

وأضاف "طموحنا يكبر خطوة بخطوة. خطوة المربع الذهبي هي الأولى، ثم التأهل للنهائي لضمان التأهل إلى طوكيو".

وأردف "طموحنا الأكبر هو تحقيق اللقب".

واستدرك "المدير الفني شوقي غريب يضع أمامنا تحقيق اللقب كهدف. عدم تحقيق المنتخب الأول لكأس الأمم وضع علينا ضغط ضرورة الفوز بالبطولة".

وشدد "حضور الجماهير سيكون إيجابيا لنا. نتمنى أن يحضر عدد كبير. معظم لاعبي المنتخب يلعبون للأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي ومعتادون على تلك الأمور".

جلال انتقل للحديث عن حلم الأولمبياد التي وصفها بأنها "ثاني أقوى بطولة عالمية بعد كأس العالم. نجوم بحجم نيمار رفضوا اللعب في كوبا أمريكا من أجلها".

واستكمل "الجميع يشاهد تلك البطولة، هي فرصة كبيرة للاحتراف. بالطبع أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك، لكن الاحتراف أوروبيا هو الحلم الأكبر بالنسبة لي".

وأتم جلال "أتمنى أن ألعب لمانشستر يونايتد، ومثلي الأعلى هو نيمانيا فيديتش".

جلال صاحب الـ22 من منتجات قطاع ناشئي إنبي، ولعب معارا لبتروجت والمقاصة من قبل، ثم عاد مطلع الموسم الجاري لإنبي حيث يعد عنصرا أساسيا في خطط المدرب السابق علي ماهر، والحالي حلمي طولان.

ويبدأ منتخب مصر الأوليمبي مشواره في البطولة يوم 8 نوفمبر بمواجهة مالي، قبل مواجهة غانا والكاميرون.

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