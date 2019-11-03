أنيلكا: أعرف من الأهلي غالي وتريزيجيه.. وأتمنى فوزه بلقب إفريقيا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 12:22

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

نيكولا أنيلكا في مران الأهلي

زار نيكولا أنيلكا نجم فرنسا السابق مران الأهلي في دبي بالإمارات، وأبدى سعادته بالوجود في تدريبات الفريق الذي يتمنى تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2019/2020.

وقال لاعب ريال مدريد السابق للموقع الرسمي للأهلي:"أعرف الفريق الأعرق في إفريقيا، أتمنى رؤيته مجددا في مونديال الأندية".

وواصل "أتمنى قريبا مشاهدة مباراة للأهلي. أعرف بعض نجوم الفريق مثل حسام غالي ومحمود تريزيجيه".

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ويسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركته في النسخة الحالية من البطولة.

وتخطى الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ليتأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال.

ووقع الفريق في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة مضيفه النجم في 29 نوفمبر.

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