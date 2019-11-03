الأهلي: الثلاثي الدولي يسافر من الإمارات إلى بلاده.. وكاف لم يخطرنا بملعب مباراة النجم

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الثلاثي، التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو، سيتوجه إلى بلاده من الإمارات مباشرة.

ويأتي سفر اللاعبين بعد انضمامهم لمنتخب بلادهم، حيث وينضم معلول لمنتخب تونس الذي يخوض لقائي ليبيا وغينيا الاستوائية يومي 15 و19 نوفمبر الجاري، فيما ينضم أزارو لمنتخب المغرب الذي يلعب أمام موريتانيا وبوروندي، فيما يلتقي منتخب أنجولا بمشاركة جيرالدو مع جامبيا والجابون يومي 13 و17 من الشهر الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وينتهي معسكر الأهلي التدريبي في الإمارات يوم الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير بمدينة دبي في الصباح قبل التوجه إلى المطار والعودة إلى القاهرة.

وفي إطار آخر، قال سيد عبد الحفيظ إن النادي لم يتلق خطابا رسميا إلى الآن بشأن ملعب مباراة النجم الساحلي التي تقام يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتشرت تقارير خلال الفترة الأخيرة عن تحديد ملعب رادس لاستضافة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في تونس.

وحرص سيد عبدالحفيظ على توجيه الشكر لإدارة ومسئولي نادي شباب أهلي دبي على استقبال الفريق وتذليل أي صعاب في طريق تحضيرات الأهلي خلال معسكره الذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.

وفي ذلك الإطار قرر الجهاز الفني صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبي المقام حاليا والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي للتحضير للمواجهات المهمة التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة؛ سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات الأحد، ووافق الجهاز الفني على قيام اللاعبين بجولة حرة داخل مدينة دبي.

وشهدت تدريبات الأهلي التي تقام في معسكر الإمارات التركيز على الجانب الفني والخططي بصورة كبيرة، من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

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