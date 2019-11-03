خاص صور في الجول - الأهلي يضع سياجا حول ملعب التتش

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 10:28

كتب : FilGoal

الأهلي

بدأ الأهلي صباح يوم الأحد وضع سياج حول ملعب مختار التتش يحول دون رؤية الاستاد لمن يقف خارجه، وذلك في إطار سعي النادي لتوفير خصوصية لتدريبات فريقه الأول.

وطلب المدرب السويسري ريني فايلر عزل ملعب التتش لفرض سرية أكثر على تدريبات الفريق لذلك شرعت إدارة النادي في وضع السياج.

وينتظم فريق الأهلي حاليا في معسكر مغلق بالإمارات استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز وبداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نهاية شهر نوفمبر الجاري.

أخبار متعلقة

ساري: أظهرنا قوتنا رغم أن تورينو قيدنا مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-11-2019 والقنوات الناقلة.. ثلاثي مصري وإثارة منتظرة ناشئ الأهلي الموجود بإسبانيا: مسؤولون في الفريق طلبوا مني أموالا للمشاركة أهداف السبت الكروي - تريزيجيه يسجل لأول مرة.. و25 هدفا في ألمانيا

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري بعد خوضه لثلاث جولات ويحتل حاليا المركز الثالث خلف بيراميدز المتصدر (لعب 5 مباريات) والزمالك الوصيف (لعب 4 مباريات).

وتخطى الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ليتأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال.

ووقع الفريق في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة مضيفه النجم في 29 نوفمبر.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الأحد.. المصري والاتحاد وبيراميدز

ناشئ الأهلي: مسؤولون بالفريق طلبوا مالا لأشارك في المباريات

تسديدة تريزيجيه ضمن أهداف غزيرة في السبت الكروي

زيزو: أردنا مواجهة الأهلي لاسترداد حقنا

أمير مرتضى: جروس لم يقتنع بزيزو قبل أن نتعاقد معه

جوارديولا يشيد بماني ويتهمه بالتحايل

الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حوار - الشناوي: الكل لمس حالة التغيير مع فايلر.. والقتال لتحقيق التاسعة حق الجماهير علينا 8 دقيقة | الدوري المصري
مستشفى الأهلي – آشعة جديدة لـ متولي.. وقناع جديد مصمم خصيصا لـ مروان 18 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: الثلاثي الدولي يسافر من الإمارات إلى بلاده.. وكاف لم يخطرنا بملعب مباراة النجم 31 دقيقة | الدوري المصري
تايمز: أرسنال يجتمع بـ مورينيو.. ومهلة أخيرة لـ إيمري 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماني: أجد صعوبة في وصف مدى سعادتي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
4 أشياء تعلمناها من تعثر ريال مدريد ضد بيتيس.. هازارد ليس رونالدو ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك