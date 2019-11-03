بدأ الأهلي صباح يوم الأحد وضع سياج حول ملعب مختار التتش يحول دون رؤية الاستاد لمن يقف خارجه، وذلك في إطار سعي النادي لتوفير خصوصية لتدريبات فريقه الأول.

وطلب المدرب السويسري ريني فايلر عزل ملعب التتش لفرض سرية أكثر على تدريبات الفريق لذلك شرعت إدارة النادي في وضع السياج.

وينتظم فريق الأهلي حاليا في معسكر مغلق بالإمارات استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز وبداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري بعد خوضه لثلاث جولات ويحتل حاليا المركز الثالث خلف بيراميدز المتصدر (لعب 5 مباريات) والزمالك الوصيف (لعب 4 مباريات).

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وتخطى الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ليتأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال.

ووقع الفريق في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة مضيفه النجم في 29 نوفمبر.

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