قائمة كينيا – وانياما ولاعب في الدوري المصري ضمن 25 لاعبا لمواجهة مصر

أعلن فرانسيس كيمانزي مدرب منتخب كينيا قائمة فريقه التي تخوض مباراة مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والمقررة يوم 14 نوفمبر بالقاهرة.

القائمة تضم 25 لاعباً، وسيبدأ منتخب كينيا معسكره يوم الثلاثاء 5 نوفمبر في نيروبي.

القائمة التي يقودها نجم وسط توتنام هوتسبير الانجليزي فيكتور وانياما شهدت عودة حارس سان جورج الإثيوبي باتريك ماتاسي الذي غاب عن مباراة كينيا الودية الأخيرة أمام موزمبيق، فيما شهدت استدعاء مهاجم ليوباردز جون مارك ماكواتا ومدافع كاريوبانجي شاركس، دانيال ساكاري لأول مرة. كما ضمت القائمة لاعب وسط نادي مصر كليف نياكيا.

وستلعب كينيا مع توجو يوم 19 نوفمبر بملعب كاساراني في نفس اليوم الذي يشهد مباراة جزر القمر ومصر.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراس المرمى: باتريك ماتاسي (سان جورج – إثيوبيا)، تيموثي أوديامبو (أولينزي ستارز)، إيان أوتيينو (ريد آروز (زامبيا)

الدفاع: جونستون أوموروا (وازيتو)، هارون شاكافا (نكانا – زامبيا)، جوش أونيانجو (جور ماهيا)، دانيال ساكاري (كاريوبانجي شاركس)، هيلاري وانديرا (توسكر)، إيريك أوما (فالسوندز – السويد)، جوزيف أوكومو (إلفسبورج – السويد)، صامويل أولواندي (كاريوبانجي شاركس)

الوسط: تيدي أكومو (زيسكو يونايتد – زامبيا)، جوهانا أومولو (سيركل بروج – بلجيكا)، كينيث موجونا (جور ماهيا)، أيوب تيمبي (بكين ريني – الصين)، فيكتور وانياما (توتنام هوتسبير – انجلترا)، بونيفيس موتشيري (توسكر)، لورانس جمعة (جور ماهيا)، كليف نياكيا (نادي مصر – مصر)، إيريك جوهانا أوموندي (برومابويكارما – السويد)، إيفون إيسوزا (ليوباردز)

الهجوم: مايكل أولونجا (كاشيوا ريسول – اليابان)، جيسي ويري (زيسكو يونايتد – زامبيا)، جون أفاير (سوفاباكا)، جون مارك ماكواتا (ليوباردز)

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