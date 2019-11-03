عبد العاطي يسأل اتحاد الكرة: من سيواجه أسوان في المباراة المقبلة؟

تساءل مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري المصري، بعد تأجيل مبارياته لبعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكتب عبد العاطي عبر تويتر: "أنا عارف إنه سؤال مش في وقته بس ممكن أعرف إحنا هنلاعب مين الماتش الجاي ده بعد إذنكم؟".

الفريق الصاعد هذا الموسم حقق 4 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز على إنبي وتعادل مع نادي مصر وخسر من مصر للمقاصة والأهلي، ويحتل المركز الـ14.

وتأجلت مباراة أسوان والمقاولون العرب، بعد أن تم وضع مباراة الأخير مع الزمالك في محل مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة.

ويتصدر بيراميدز الدوري المصري في الوقت الحالي بـ11 نقطة من 5 مباريات، ويحل الزمالك ثانيا بـ10 نقاط من 4 مباريات.

أما الأهلي فيحتل المركز الثالث بـ9 نقاط من 3 مباريات.

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