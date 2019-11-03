عبد العاطي يسأل اتحاد الكرة: من سيواجه أسوان في المباراة المقبلة؟
الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 10:44
كتب : FilGoal
تساءل مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري المصري، بعد تأجيل مبارياته لبعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
وكتب عبد العاطي عبر تويتر: "أنا عارف إنه سؤال مش في وقته بس ممكن أعرف إحنا هنلاعب مين الماتش الجاي ده بعد إذنكم؟".
انا عارف انه سؤال مش في وقته بس ممكن اعرف احنا هنلاعب مين الماتش الجاي ده بعد اذنكم ؟ #اتحاد_الكرة— magdy abdelaty (@MagdyAbdElAty) November 3, 2019
الفريق الصاعد هذا الموسم حقق 4 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز على إنبي وتعادل مع نادي مصر وخسر من مصر للمقاصة والأهلي، ويحتل المركز الـ14.
وتأجلت مباراة أسوان والمقاولون العرب، بعد أن تم وضع مباراة الأخير مع الزمالك في محل مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة.
ويتصدر بيراميدز الدوري المصري في الوقت الحالي بـ11 نقطة من 5 مباريات، ويحل الزمالك ثانيا بـ10 نقاط من 4 مباريات.
أما الأهلي فيحتل المركز الثالث بـ9 نقاط من 3 مباريات.
طالع أيضا
مواعيد مباريات الأحد.. المصري والاتحاد وبيراميدز
ناشئ الأهلي: مسؤولون بالفريق طلبوا مالا لأشارك في المباريات
تسديدة تريزيجيه ضمن أهداف غزيرة في السبت الكروي
زيزو: أردنا مواجهة الأهلي لاسترداد حقنا
أمير مرتضى: جروس لم يقتنع بزيزو قبل أن نتعاقد معه