ساري: أظهرنا قوتنا رغم أن تورينو قيدنا

رغم أن يوفنتوس لم يقدم أداء رائعا أو مباراة استثنائية لكنه ظفر بثلاث نقاط هامة في ماراثون الدوري الإيطالي بحسم الدربي أمام تورينو، الأمر الذي يُشعر المدرب ماوريزيو ساري بالرضا عن فريقه.

وقال ساري بعد المواجهة التي حسمها هدف المدافع ماتياس دي ليخت إن منافسه أجبره على أسلوب معين صعب قدرة بيانكونيري على السيطرة في الميدان.

وأوضح المدرب الأسبق لنابولي وتشيلسي "المباراة كانت صعبة، حادة، بها الكثير من التدخلات القوية. لم يناسب ذلك هويتنا، لكن عملنا على تحقيق المطلوب".

وواصل في حواره مع DAZN "لم تسمح المباراة لنا أن نحاول تقديم كرة جميلة. تكتيك المنافس، مستوانا الحالي، وحالة الملعب، كل ذلك أجبرنا على اللعب بأسلوب لا ننتهجه عادة".

وأتم بثقة "لكنه برهان أننا قادرون على الفوز بأي طريقة".

كان لزاما على رجال ساري الفوز لاستعادة صدارة البطولة في ظل ملاحقة قوية من إنتر ميلان الذي تحسن كثيرا منذ قدوم المدرب أنطونيو كونتي.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري ورصيده 29 نقطة بفارق نقطة عن إنتر الوصيف.

ويستضيف يوفنتوس فريق ميلان في 10 نوفمبر بالجولة 12 للدوري وقبل ذلك بأربعة أيام يحل ضيفا على لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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