حلم طوكيو 2020 - تسهيلات في دخول الجماهير لمباريات أمم افريقيا

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة.

بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما تنطلق في الثامن من شهر نوفمبر الجاري حتى الـ 22 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المنظمة خلال الساعات القليلة المقبلة التعليمات لتسهيل مهمة وصول الجماهير للمدرجات في أسرع وقت وبسهولة.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبطولة.

اجتماع شهد حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى جانب عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وعمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وأوضحت اللجنة المنظمة إن "كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون على قدم وساق للخروج للتنظيم الأمثل للبطولة".

وأكدت اللجنة أن "الجماهير ظهرت بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019 للكبار ونثق في ظهورهم بصورة أفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأولمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو".

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