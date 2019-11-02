قائمة بيراميدز - السعيد ضمن 18 لاعبا لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسبق للفريق أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: رجب بكار - علي جبر - عبد الله بكري - عمر جابر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل دونجا - أحمد توفيق - محمد فاروق - محمد فتحي.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

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