الجنايني رئيسا للجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما

قال عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، إن بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري.

ويشارك المنتخب الأوليمبي للفراعنة بقيادة شوقي غريب ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات غانا والكاميرون ومالي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وأشار الجنايني في تصريحات صحفية إلى تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.

وطالب رئيس الجبلاية وسائل الإعلام بضرورة المساندة والمؤازرة من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.

ويبدأ الأوليمبي مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14.

ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

المجموعة الأولى

8 نوفمبر - مصر ضد مالي والكاميرون ضد غانا (استاد القاهرة - تذكرة موحدة للمباراتين)

كبار الشخصيات 350 جنيها - الدرجة الأولى الممتازة 200 جنيه - الدرجة الأولى 150 جنيها - الدرجة الأولى العلوية 75 جنيها - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

11 نوفمبر - مالي ضد الكاميرون ومصر ضد غانا (استاد القاهرة - تذكرة موحدة للمباراتين)

كبار الشخصيات 250 جنيها - الدرجة الأولى الممتازة 150 جنيها - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الأولى العلوية 50 جنيها - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

14 نوفمبر - مصر ضد الكاميرون (استاد القاهرة)

كبار الشخصيات 250 جنيها - الدرجة الأولى الممتازة 150 جنيها - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الأولى العلوية 50 جنيها - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

14 نوفمبر - مالي وغانا (استاد السلام)

كبار الشخصيات 200 جنيه - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

طالع أيضا

تعرف على أسعار تذاكر مباريات كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما

والدة رونالدو: المافيا حرمته جوائز عديدة

الفراعنة في الأوليمبياد (2) - العدوان يحرم مصر من ملبورن.. وظهور تاريخي في أمستردام

كلوب ينتقد مسؤولي كرة القدم

مقتل لاعبة كرة قدم في جامايكا

كلوب: صلاح بخير