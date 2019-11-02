كلوب يطمئن الجمهور قبل مواجهة فيلا: صلاح بخير

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 10:18

كتب : FilGoal

كلوب

انتاب الجمهور قلقا على نجم فريقه بعدما خرج من مباراة توتنام حتى لا تتفاقم إصابته، تلك الإصابة التي حرمته المواجهة الكلاسيكية أمام مانشستر يونايتد فتعادل ليفربول بهدف لمثله.

لكن يورجن كلوب مدرب الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا طمأن عشاق الريدز، بشأن النجم المصري محمد صلاح.

وكتب الموقع الرسمي لليفربول أن صلاح سيكون جاهزا لمباراة يوم السبت أمام مضيفه أستون فيلا في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ونقل ما قاله كلوب الذي صرح للصحفيين "سيكون بخير. الإصابة في الكاحل تزعجه، وعليه أن يتعامل معها".

وواصل الألماني "ليست إصابة قوية، سيكون بخير".

أمام سبيرز، أحرز الفرعون هدف انتصار ليفربول من ركلة جزاء ليظفر الفريق بثلاث نقاط عززت تصدره لترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي حامل لقب البطولة.

وضد أرسنال في مباراة رائعة شهدت 10 أهداف وحسمها ليفربول بركلات الترجيح في كأس الرابطة، لم يدفع كلوب بغالبية لاعبيه الأساسيين ومن بينهم صلاح.

ويحل ليفربول ضيفا على فيلا، مواجهة تشهد صلاح وجها لوجه أمام مواطنيه محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي.

وشارك صلاح، هداف آخر موسمين للدوري الإنجليزي، في 9 مباريات بالموسم الحالي للبطولة وسجل 5 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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