تعرف على أسعار تذاكر كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا

كشفت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما عن أسعار تذاكر جميع مباريات البطولة عدا النهائي ومواجهة تحديد الفائز بالمركز الثالث، وذلك في منشور للاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الأسعار على النحو التالي وفقا لمباريات البطولة التي تنطلق يوم الجمعة وتختتم في 22 نوفمبر ويشارك بها 8 منتخبات.

المجموعة الأولى

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8 نوفمبر - مصر ضد مالي والكاميرون ضد غانا (استاد القاهرة - تذكرة موحدة للمباراتين)

كبار الشخصيات 350 جنيها - الدرجة الأولى الممتازة 200 جنيه - الدرجة الأولى 150 جنيها - الدرجة الأولى العلوية 75 جنيها - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

11 نوفمبر - مالي ضد الكاميرون ومصر ضد غانا (استاد القاهرة - تذكرة موحدة للمباراتين)

كبار الشخصيات 250 جنيها - الدرجة الأولى الممتازة 150 جنيها - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الأولى العلوية 50 جنيها - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

14 نوفمبر - مصر ضد الكاميرون (استاد القاهرة)

كبار الشخصيات 250 جنيها - الدرجة الأولى الممتازة 150 جنيها - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الأولى العلوية 50 جنيها - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

14 نوفمبر - مالي وغانا (استاد السلام)

كبار الشخصيات 200 جنيه - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

المجموعة الثانية

9 نوفمبر - نيجيريا ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضد زامبيا (استاد السلام - تذكرة موحدة للمباراتين)

كبار الشخصيات 200 جنيه - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

12 نوفمبر - كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا وزامبيا ضد نيجيريا (استاد السلام - تذكرة موحدة للمباراتين)

كبار الشخصيات 200 جنيه - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

15 نوفمبر - كوت ديفوار ضد زامبيا (استاد القاهرة)

كبار الشخصيات 200 جنيه - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

15 نوفمبر - نيجيريا ضد جنوب إفريقيا (استاد السلام)

كبار الشخصيات 200 جنيه - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

نصف النهائي

19 نوفمبر - (استاد القاهرة - تذكرة موحدة للمباراتين)

كبار الشخصيات 250 جنيها - الدرجة الأولى الممتازة 150 جنيها - الدرجة الأولى 100 جنيه - الدرجة الأولى العلوية 50 جنيها - الدرجة الثانية 30 جنيها - الدرجة الثالثة 20 جنيها.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن الأسعار، بما في ذلك المباراة النهائية التي تجري على استاد القاهرة في 22 نوفمبر. (طالعها من هنا)

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