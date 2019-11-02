مقتل لاعبة كرة قدم في جامايكا

توفيت تارانيا كلارك، أو بالأحرى قُتلت، بعدما تعرضت للطعن إثر شجار عبر الهاتف في العاصمة كينجستون يوم الجمعة، وفقا لما ذكرته تقارير بلدها جامايكا.

لاعبة الوسط التي توفيت وعمرها 20 عاما نُقلت إلى المستشفى بعد طعنها، لكن قبل أن تتلقى العلاج اللازم فارقت روحها الدنيا.

وألقت الشرطة القبض على الشخص المتهم بقتلها.

كانت تارانيا قائدة فريق ووترهاوس، شاركت في 3 مباريات مع منتخب جامايكا، تخرجت للتو من مدرسة ثانوية، وكانت تستعد للسفر قريبا إلى أمريكا بعد حصولها على منحة جامعية.

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لم تسلم من شجار انتزع حياتها، الأمر الذي جعل مايكل ريكيتس رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم يناشد اللاعبين بالابتعاد عن صدامات قد تسبب عواقب وخيمة.

وقال ريكيتس:"نشعر بحزن شديد، على الاتحاد تقديم مساندة كاملة لوالدة اللاعبة ولأصدقائها المقربين. أناشد لاعبينا الصغار بإيجاد طرق أخرى لحل الصراعات".

ومن جانبه، وبقلب مكلوم، تحدث زافيير جيلبرت مدرب اللاعبة "كنا قريبين للغاية من بعضنا البعض. كانت القائدة في آخر 3 سنوات، قائدة رائعة وشخصية جميلة. الأمر مؤلم. لم تستحق ذلك أبدا".

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