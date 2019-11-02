مران الأهلي - حضور أنيلكا.. تدريبات تأهيلية لـ حسين السيد

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على استقبال والترحيب بالنجم الفرنسي نيكولا أنيلكا، الذي حضر مران الفريق الذي أقيم مساء يوم السبت بنادي شباب أهلي دبي، في ثالث أيام المعسكر التدريبي الذي يقام في دولة الإمارات.

وتواجد أنيلكا، نجم تشيلسي وريال مدريد الأسبق، في مران الأهلي، على هامش زيارته للإمارات، وحرص على حضور المران، بحسب الموقع الرسمي للفريق الأحمر.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمرحلة الهامة المقبلة.

وأدى حسين السيد لاعب الفريق تدريبات تأهيلية، ونفذ برنامجا تأهيليا تحت إشراف طارق عبد العزيز، اخصائي التأهيل بالنادي، وذلك بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مران أمس الجمعة.

وشهدت حالة حسين السيد، تحسنا كبيرا بعد زوال التورم في موضع الإصابة وبدأ تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وفي ذات السياق خاض الفريق الأول تدريبات مكثفة بالكرة، إذ أجرى ريني فايلر، المدير الفني تقسيمة بمشاركة الحراس، ركز فيها على الجانب الخططي، الذي يسعى إلى تنفيذه خلال المباريات الرسمية بعد انتهاء فترة التوقف.

كما حرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وقبل تنفيذ الجوانب الخططية لشرح الجمل الفنية التي يرغب في التدريب عليها قبل المران.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق.

كما أدى حراس مرمى الفريق محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، تدريبات منفردة تحت إشراف توماس بينكيل، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

أما الثنائي أحمد الشيخ ومحمود متولي فأدى جلسة في الجيم داخل فندق الإقامة وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما.

واكتفى الجهاز الطبي بتنفيذ الشيخ ومتولي لجلسة في الجيم إذ ينفذ الشيخ برنامجا استشفائيا للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما يؤدي متولي برنامجا تأهيليا لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في السوبر المصري.

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