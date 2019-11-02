عبد الحفيظ: الأوليمبياد مهمة جدا لجيل هو مستقبل مصر

يتمنى سيد عبد الحفيظ مثل أي مصري أن يرى الفراعنة في أوليمبياد طوكيو 2020، لما في ذلك من تأثير كبير على لاعبين يوما ما سيكونون قادة الفريق الأول.

وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات صحفية:"أتمنى رؤية الفريق في الأوليمبياد، فهي الحدث الأهم لهذا الجيل الذي يضم لاعبين واعدين، أساسيون في أنديتهم وهم مستقبل المنتخب".

وتواصل عبد الحفيظ مع رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن لاعبي الأهلي الذين يستعدون لكأس إفريقيا للاعبين تحت 23 عاما بعدما استدعاهم لقائمة مصر المدرب شوقي غريب.

كما اطمأن لاعب الأهلي السابق على أليو ديانج المالي، لاعب النادي الأحمر الذي يستعد للمشاركة في البطولة مع بلده.

وتواجه مصر منتخب مالي في افتتاح البطولة يوم الجمعة وتضم المجموعة الأولى، إلى الجانب الفريقين، الكاميرون وغانا.

وتشارك 8 منتخبات في البطولة، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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