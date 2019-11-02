عبد الحفيظ: الأوليمبياد مهمة جدا لجيل هو مستقبل مصر

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 11:38

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا

يتمنى سيد عبد الحفيظ مثل أي مصري أن يرى الفراعنة في أوليمبياد طوكيو 2020، لما في ذلك من تأثير كبير على لاعبين يوما ما سيكونون قادة الفريق الأول.

وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات صحفية:"أتمنى رؤية الفريق في الأوليمبياد، فهي الحدث الأهم لهذا الجيل الذي يضم لاعبين واعدين، أساسيون في أنديتهم وهم مستقبل المنتخب".

وتواصل عبد الحفيظ مع رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن لاعبي الأهلي الذين يستعدون لكأس إفريقيا للاعبين تحت 23 عاما بعدما استدعاهم لقائمة مصر المدرب شوقي غريب.

أخبار متعلقة

كلوب غاضبا: على المسؤولين التفكير في اللاعبين بدلا من المال مقتل لاعبة كرة قدم في جامايكا كلوب يطمئن الجمهور قبل مواجهة فيلا: صلاح بخير زميل وردة: إنه مسلم رائع ولا يشرب الخمر

كما اطمأن لاعب الأهلي السابق على أليو ديانج المالي، لاعب النادي الأحمر الذي يستعد للمشاركة في البطولة مع بلده.

وتواجه مصر منتخب مالي في افتتاح البطولة يوم الجمعة وتضم المجموعة الأولى، إلى الجانب الفريقين، الكاميرون وغانا.

وتشارك 8 منتخبات في البطولة، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

طالع أيضا

لاعب لاريسا: وردة مسلم رائع

مواعيد مباريات السبت الملتهب

إيهاب جلال: أفضل مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية

دربي برلين.. عندما تخترق الكرة جدار الحرب

زيدان يسعى للثأر من ريال بيتيس "بالعربية"

صلاح يبحث عن أول فوز ضد المصريين في إنجلتر

كأس إفريقيا تحت 23 عاما

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك - ظهور طيب لعبد الغني والسعيد.. وانضمام 3 ناشئين 4 دقيقة | مصر
مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي يتحدى ساوثامبتون.. وأرسنال يستضيف ولفرهامبتون 13 دقيقة | أوروبا
مباشر في إنجلترا - أستون فيلا (0) ليفربول (0) بداية اللقاء 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو - البداية الأسوأ من 33 عاما.. كينج يُسقط مانشستر يونايتد 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - ليفانتي (0) (0) برشلونة.. الشوط الأول 21 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - لاعبو الزمالك يدعمون محمود عبد العزيز بعد جراحة الصليبي 21 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك