إيهاب جلال: مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية؟ هذا أفضل للمصري

ينظر إيهاب جلال المدير الفني للمصري إلى مواجهة بيراميدز المحتملة في كأس الكونفدرالية، من منظور إيجابي.

المصري يواجه كوت دي أور بطل سيشل في إياب دور الـ 32 (مكرر) لكأس الكونفدرالية الأحد المقبل، ويسعى لتأكيد فوزه ذهابا 4-0 حتى يصل إلى دور المجموعات.

من جانبه، اقترب بيراميدز من الوصول لدور المجموعات بفوزه ذهابا خارج ملعبه على يانج أفريكانز التنزاني 2-1، والقُرعة قد توقعه مع المصري في الدور المقبل.

وعن هذه الاحتمالية، صرّح جلال عبر أون سبورت: "مواجهة بيراميدز؟ لا مشكلة لدينا، بل هذا يعني أننا سنسافر خارج مصر مرتين فقط".

وأضاف: "سنواجه بيراميدز مرتين في الدوري، ولا مشكلة في مواجهته مرتين في إفريقيا".

ولا يرى جلال أن الانتصار العريض على كوت دي أور قد حمل أي سلبيات: "لا أعتقد أنه كان لدينا سلبيات تُذكر".

وأكمل: "إيجابيات المباراة كانت نتيجتها أولا، ثم اقترابنا من دور المجموعات، بالإضافة إلى إشراكنا أكبر قدر من اللاعبين".

وألمح جلال إلى إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين في مباراة الإياب مستفيدا من الفوز العريض ذهابا: "ليس لدينا مفهوم البدلاء في فريقنا، نعتبر كل اللاعبين أساسيين، ولكني سأعطي الفرصة في الإياب لمن لم يلعب دقائق كثيرة".

وأتم: "سنحاول تجهيز بعض اللاعبين مثل أحمد جمعة الذي عاد من الإصابة وقدّم أداء جيدا في المباراة الأولى".

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