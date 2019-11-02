زميل وردة: إنه مسلم رائع ولا يشرب الخمر

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 00:41

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

دافع نيكوس كارانيكاس لاعب نادي لاريسا اليوناني، عن زميله عمرو وردة الذي اشتبك مع جماهير باناثينايكوس في آخر مباراة.

وردة خطف الأضواء لأسباب كروية وغير كروية خلال انتصار لاريسا الثمين 2-1 على أرض باناثينايكوس يوم الأحد في الدوري اليوناني.

صانع الألعاب المصري صنع هدفا وسجّل آخر، لكنه نجا أيضا من بطاقة حمراء بعد مشاحنة مع أحد لاعبي المنافس، قبل أن يشتبك لفظيا مع جماهير باناثينايكوس في نهاية المباراة ويركل دكة البدلاء، مما استدعى تدخُل رجال الأمن.

أخبار متعلقة

مالك لاريسا: مدرب الفريق رفض وردة في البداية بسبب المشاكل التي قد يسببها بالصور - وردة ينجو من بطاقة حمراء ويركل دكة بدلاء المنافس ويشتبك مع الجماهير البدري: عمرو وردة؟ أحتاج للتفكير في الأمر بالفيديو - وردة يسجل هدفا رائعا ويصنع آخر ويقود لاريسا للانتصار على باناثينايكوس

طالع تفاصيل ما حدث بالصور من هـــــنـــــا

لكن كارانيكاس دافع عن وردة في تصريحات نقلها موقع MetroSports اليوناني: "المشكلة تتمثل في الإعلام، وردة نجم كبير، إنه لاعب صاحب قدرات مميزة".

وأضاف: "إنه فتى رائع، هو لا يشرب الكحول، إنه مسلم رائع".

وأكمل: "وردة يبذل مجهودا كبيرا على أرض الملعب من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

وأكمل: "لماذا قد تمتلك جماهير باناثينايكوس مشكلة معه؟ لأنه معار من باوك، وبالتالي يسمع عادة الكثير من الهتافات من المدرجات".

وأتم ناصحا وردا: "عليه أن يكون حريصا، وألا يستفز الجماهير".

وردة (26 عاما) يلعب معارا لـ لاريسا من باوك، وسجل هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات بالدوري اليوناني حتى اللحظة.

ويتواصل غياب وردة عن صفوف منتخب مصر في القائمة الثانية للمدرب حسام البدري.

وعند سؤاله عن إمكانية عودة وردة للمنتخب، أجاب مدرب الفراعنة: "الأمر يحتاج تفكيرا، مازال هناك أمور نتحقق منها".

وردا على سؤال مقدم البرنامج سيف زاهر هل يتسامح مع أخطاء غير فنية.. قال البدري: "هذا يتوقف على شكل الخطأ". (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

دربي برلين.. عندما تخترق الكرة جدارا جسّد معاناة الحرب

زيدان ومهمة الانتقام من "ريال بيتيس بالعربية"

رئيس المصري يكشف كواليس مفاوضاته مع "استادات"

رمزي صالح: خدمت القضية الفلسطينية

هل يحقق صلاح فوزه الأول على المصريين في إنجلترا؟

عمرو وردة

نرشح لكم

أخر الأخبار

زميل وردة: إنه مسلم رائع ولا يشرب الخمر ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات اليوم السبت 2-11-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة كروية ساخنة وطويلة 2 ساعة | أوروبا
إيهاب جلال: مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية؟ هذا أفضل للمصري 2 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – نافاس يهدي ديجون فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان 2 ساعة | أوروبا
دربي برلين.. عندما تخترق الكرة جدارا جسّد معاناة الحرب 2 ساعة | أوروبا
لاعب أرسنال: أوزيل غير سعيد 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 3 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك