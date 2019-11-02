زميل وردة: إنه مسلم رائع ولا يشرب الخمر

دافع نيكوس كارانيكاس لاعب نادي لاريسا اليوناني، عن زميله عمرو وردة الذي اشتبك مع جماهير باناثينايكوس في آخر مباراة.

وردة خطف الأضواء لأسباب كروية وغير كروية خلال انتصار لاريسا الثمين 2-1 على أرض باناثينايكوس يوم الأحد في الدوري اليوناني.

صانع الألعاب المصري صنع هدفا وسجّل آخر، لكنه نجا أيضا من بطاقة حمراء بعد مشاحنة مع أحد لاعبي المنافس، قبل أن يشتبك لفظيا مع جماهير باناثينايكوس في نهاية المباراة ويركل دكة البدلاء، مما استدعى تدخُل رجال الأمن.

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لكن كارانيكاس دافع عن وردة في تصريحات نقلها موقع MetroSports اليوناني: "المشكلة تتمثل في الإعلام، وردة نجم كبير، إنه لاعب صاحب قدرات مميزة".

وأضاف: "إنه فتى رائع، هو لا يشرب الكحول، إنه مسلم رائع".

وأكمل: "وردة يبذل مجهودا كبيرا على أرض الملعب من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

وأكمل: "لماذا قد تمتلك جماهير باناثينايكوس مشكلة معه؟ لأنه معار من باوك، وبالتالي يسمع عادة الكثير من الهتافات من المدرجات".

وأتم ناصحا وردا: "عليه أن يكون حريصا، وألا يستفز الجماهير".

وردة (26 عاما) يلعب معارا لـ لاريسا من باوك، وسجل هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات بالدوري اليوناني حتى اللحظة.

ويتواصل غياب وردة عن صفوف منتخب مصر في القائمة الثانية للمدرب حسام البدري.

وعند سؤاله عن إمكانية عودة وردة للمنتخب، أجاب مدرب الفراعنة: "الأمر يحتاج تفكيرا، مازال هناك أمور نتحقق منها".

وردا على سؤال مقدم البرنامج سيف زاهر هل يتسامح مع أخطاء غير فنية.. قال البدري: "هذا يتوقف على شكل الخطأ". (طالع التفاصيل)

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