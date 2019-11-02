مواعيد مباريات اليوم السبت 2-11-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة كروية ساخنة وطويلة

ليلة السبت الكروي تبدأ بشكل مبكر وتنتهي مع منتصف الليل.. كونوا على استعداد ليوم كروي ساخن وطويل.

في الدوري الإنجليزي يحل مانشستر يونايتد ضيفا على بورنموث في الثانية والنصف ظهرا، ومع تمام الخامسة مساء نشهد 3 مباريات للكبار.

ليفربول رفقة محمد صلاح يواجه مواطنيه محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا، ويلتقي أرسنال مع ولفرهامبتون ويستقبل مانشستر سيتي ضيفه ساوثامبتون.

ثم تختتم المباريات بلقاء تشيلسي مع واتفورد في السابعة والنصف مساء.

وبالدوري الإسباني يواجه برشلونة ليفانتي في الخامسة، ويلعب أتليتكو مدريد مع إشبيلية في السابعة والنصف، ويخوض ريال مدريد صداما مع ريال بيتيس في العاشرة مساء.

ومع مسابقة الدوري الإيطالي تفتتح المباريات بصدام قوي بين نابولي وروما في الرابعة عصرا، ثم بولونيا مع إنتر في السابعة، وأخيرا دربي تورينو الشهير في العاشرة إلا ربع مساء.

وإلى البوندسليجا يواجه بروسيا دورتموند مهمة صعبة أمام فولفسبورج ويحل بايرن ضيفا ثقيلا على ليفركوزن في الرابعة والنصف عصرا.

ولا تنسوا دربي برلين المنتظر منذ عقود بمواجهة يونيون برلين وهيرتا برلين في السابعة والنصف.

وعربيا يشهد ملعب محمد الخامس مواجهة نارية وكلاسيكو قوي بين الوداد والرجاء في البطولة العربية، في تمام الثامنة مساء.

مباريات أخرى منتظرة يمكنك مطالعتها والتعرف على كل المواعيد من هنـا.