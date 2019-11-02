عيّن نادي الداخلية يوم السبت هشام زكريا مديرا فنيا للفريق خلفا لضياء عبدالصمد المستقيل بعد الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية.

التوقيع تم في حضور اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة والمدير التنفيذي للنادي ودسوقي خفاجة مدير أعمال المدير الفني.

ضياء عبد الصمد رحل عن تدريب الداخلية بعد هزيمته في كل مبارياته الثلاثة بالموسم الحالي، وإحداها في كأس مصر أمام المريخ.

وأعرب هشام زكريا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com قائلا "سعيد لإتمام التعاقد مع إدارة الداخلية ورغبتهم في الصعود وهذا ما اتمناه".

وأكمل "نجحت من قبل في الصعود مع وادي دجلة والجونة نظرا لعملي في منظومة ناجحة".

وتابع "لم يكن لدي رغبة في العمل بالدرجة الثانية بعد صعودي بالجونة للدوري الممتاز والعمل معهم".

كما عاد هشام زكريا بالجونة إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، لكنه رحل بعد عدة أسابيع.

وأضاف "رفضت أكثر من عرض في بداية الموسم من الدرجة الثانية، منظومة العمل الناجحة في نادي الداخلية جعلتني أخوض تجربة جديدة في الدرجة الثانية من أجل الصعود".

وسبق لزكريا تدريب الترسانة والقناة في دوري القسم الثاني المصري أيضا.

ويمتلك زكريا تجربة ناجحة مع وادي دجلة قبل عدة سنوات عندما قاده لتسلق درجات الدوري وصولا إلى الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

الداخلية يحتل المركز 12 –الأخير- في مجموعة القاهرة، بعد أن هبط من الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي.

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