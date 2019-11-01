مؤتمر كلوب: لا نستطيع لعب مباراتين في وقت واحد.. وموقف كيتا مجهول

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إنه لا يعلم حتى الآن ما هو الحل لأزمة ملاقاة أستون فيلا في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بينما يخوض فريقه منافسات كأس العالم للأندية في قطر.

ومن المفترض أن تقام المباراة في شهر ديسمبر المقبل وهو ذات الموعد الذي سيكون فيه ليفربول في قطر لخوض كأس العالم للأندية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة: "لا أعرف متى ستقام مباراة أستون فيلا، ناقشنا الأمر مسبقا وعلينا اتخاذ قرارا في أقرب وقت لكن حتى الآن لا يوجد أي قرار نهائي".

وأكمل "إن لعبنا في قطر فهذا يعني أنه علينا أن يكون لدينا فريقين مختلفين ولكن هذا لا يمكن أن يحدث فلن نسافر بـ11 لاعبا ونترك 11 آخرين في إنجلترا، الأمر لن يُحل كذلك".

وشدد المدرب الألماني "لذا علينا اتخاذ قرارا في الوقت المقبل".

وعن نابي كيتا قال: "لا أعرف موقفه هو مصاب ولا أستطيع القول إن كان جاهزا للمباراة أم لا".

وأتم كلوب مؤتمره بالحديث عن جويل ماتيب قائلا: "هو ليس متاحا للأسابيع المقبلة".

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا غدا السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

علما بأن أصحاب الأرض يحتلون المركز الـ15 بـ11 نقطة.

أما ليفربول فيتصدر جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق ست نقاط كاملة عن ملاحقهم مانشستر سيتي.

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