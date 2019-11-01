خاص تنس طاولة - هنا جودة لـ في الجول: ميدالية القارات بداية الحلم الأكبر.. وأتمنى تنفيذ وعد صلاح

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 11:06

كتب : حسام نور الدين

هنا جودة - تنس طاولة الأهلي

"هذه مُجرد البداية وخطوة في مشوار الألف ميل" هكذ اعلقت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة في الأهلي ومنتخب مصر على الظفر بميدالية برونزية في كأس العالم للقارات رغم كونها أصغر مشاركة في البطولة.

واحتلت هنا المركز الرابع في البطولة التي أقيمت في بولندا في الفترة من 23 إلى 31 من شهر أكتوبر السابق.

وقالت هنا جودة لـFilGoal.com: "قبل أي شيء ففي تنس الطاولة يحصل أصحاب المركزين الثالث والرابع على الميدالية البرونزية، لذا حصلت على ميدالية رغم ظفري بالمركز الرابع".

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وواصلت "هذه خطوة في مشوار الألف ميل، والحلم الأكبر هو أن أحصل على ميدالية أولمبية".

وعن المنافسة في البطولة الأخيرة قالت: "كانت صعبة للغاية، هذه ثاني مشاركة لي في البطولة وكنت أصغر لاعبة فيها، ففي 2018 حصلت على المركز الـ16 بعدما كنت ضمن منتخب الأمل".

وأضافت "أما العام الجاري شاركت ضمن منتخب إفريقيا كممثلة لمصر، وأثق إنني أسير بشكل جيد لتحقيق الحلم الأكبر بالحصول على ميدالية أولمبية".

وانتقلت هنا صاحبة الـ12 عاما لتعلق على استجابة نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح لطلبها بتحديه في مباراة تنس طاولة قائلة: "كنت سعيدة جدا برد فعله وأنتظر تنفيذ وعده لي فهو قدوتي وأتمنى أن أكون مثله".

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