ما هو التشكيل الأنسب لمصر في المباريات المقبلة أمام كينيا وجُزر القمر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019؟

نجوم الكرة المصرية يجيبون.

وجاءت اختيارات طارق السيد الظهير الأيسر السابق للزمالك ومنتخب مصر في حديثه لـFilGoal.com كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمود علاء- أحمد حجازي- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: محمد النني- طارق حامد

في الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه"- عبد الله السعيد- محمد صلاح

في الهجوم: أحمد حسن "كوكا"

وأثناء حديثه عن الاختيارات وعند الوصول لمركز المهاجم قال طارق السيد: "تمنيت أن يتواجد مصطفى محمد".

وواصل "لكنه الآن مع المنتخب الأولمبي وأعتقد في المستقبل سيكون هو المهاجم الأساسي لمنتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر للقاء كينيا وجُزر القمر في الـ14 والـ18 من شهر نوفمبر الجاري.

وقبل ذلك سيكون هناك لقاء ودي أمام ليبيريا في ملعب برج العرب في الثامن من الشهر الجاري.

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