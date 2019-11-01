الأهلي يوضح سبب غياب الشيخ عن المران.. وموقف متولي ونيدفيد

كشف الجهاز الطبي للأهلي عن سبب عدم تدرب أحمد الشيخ لاعب الفريق أمس الخميس بعد الوصول للإمارات للدخول في معسكر مغلق للتحضير لاستكمال مباريات الموسم الجاري.

وأوضح الجهاز الطبي أن الشيخ عانى من حالة إجهاد عالم منعته من التواجد في المران، ما أدى في النهاية إلى خوضه تدريبات تأهيلية.

وعن المصابين محمود متولي وكريم وليد "نيدفيد" أوضح الجهاز الطبي للأهلي أن الثنائي خاض تدريبات تأهيلية أمس الخميس.

وسيتم الدفع بمتولي في جزء من المران الجماعي خلال الأيام المقبلة.

وخاض الأهلي مرانه أمس الخميس على ملعب شباب أهلي دبي بمنطقة العوير واستمر لـ60 دقيقة، ومن المقرر أن يتدرب بداية من اليوم على ملعب الأهلي في منطقة الممزر.

وسيتدرب الأهلي في الفترة المسائية يوميا، ولكن يوم الأربعاء المقبل سيتدرب مرتين صباحا ومساء.

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