من بينهم مدرب تريزيجيه.. تعرف على المرشحين لمدرب شهر أكتوبر في إنجلترا

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 15:40

كتب : FilGoal

دين سميث - أستون فيلا

دخل دين سميث المدير الفني لأستون فيلا ترشيحات الفوز بجائزة مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.

وأعلن موقع الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة عن المرشحين الستة للفوز بالجائزة وهم كالتالي:

دين سميث

أخبار متعلقة

دون أي لاعب من ليفربول.. تعرف على المرشحين لأفضل لاعب في أكتوبر بالدوري الإنجليزي مؤتمر زيدان: خوف مارسيلو؟ واجهت مواقف مشابهة.. وهازارد يتحسن بالفيديو - فوز بيولي الأول.. ميلان يتخطى سبال بفضل ركلة سوسو

قاد مدرب فيلا الفريق للفوز في مباراتين أمام نوريتش سيتي وبرايتون وسقط أمام مانشستر سيتي.

بريندان رودجرز

المدير الفني لليستر سيتي عانى من الهزيمة أمام ليفربول في الدقائق الأخيرة لكنه سحق ساوثامبتون في عُقر دار الأخير بتسعة أهداف دون رد ليكتب ثاني أكبر فوز في تاريخ المسابقة وأكبر فوز لأي فريق خارج ملعبه في عهد البريميرليج.

جراهام بوتر

قاد بوتر برايتون للفوز على توتنام بثلاثية دون رد وعلى إيفرتون بثلاثة أهداف لهدفين ولكنه هُزم من أستون فيلا.

فرانك لامبارد

المدير الفني لتشيلسي قاد الفريق للفوز في ثلاث مباريات متتالية وسجل أربعة أهداف في مباراتين خارج ملعبه امام ساوثامبتون وبيرنلي.

يورجن كلوب

المدير الفني لليفربول قاد فريقه لمواصلة الانتصارات وتعادل فقط مع مانشستر يونايتد ليواصل تصدره لجدول الترتيب بفارق ست نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

طالع أيضا

مارسيلو: أخي.. لدي بعض القصص أحكيها

تشكيل مصر – طارق السيد يختار الأفضل.. وأمنية مؤجلة

عبد الحفيظ: لم نقرر حتى الآن إن كنا سنخوض ودية في الإمارات أم لا

تنس طاولة - هنا جودة لـ في الجول: ميدالية القارات بداية الحلم الأكبر.. وأتمنى تنفيذ وعد صلاح

الأهلي يوضح سبب غياب الشيخ عن المران.. وموقف متولي ونيدفيد

الدوري الإنجليزي كلوب أستون فيلا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بعد جراحة الصليبي.. رسالة غاضبة من محمود عبد العزيز "للاعبين القدامى"؟ 43 دقيقة | مصر
مؤتمر جوارديولا: أتفق مع كلوب وأتفهم تشاكا.. وتعلمت الكثير في إنجلترا 45 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول - رمزي صالح: خدمت القضية الفلسطينية.. وموقف لن أنساه في مباراة القمة 45 دقيقة | مصر
مران الأهلي – إصابة حسين السيد ساعة | مصر
مؤتمر سولشاير: شكوك حول مشاركة راشفورد وماجواير أمام بورنموث ساعة | أوروبا
4 وديات قوية لـ الإسماعيلي في فترة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح

قد ينال إعجابك