من بينهم مدرب تريزيجيه.. تعرف على المرشحين لمدرب شهر أكتوبر في إنجلترا

دخل دين سميث المدير الفني لأستون فيلا ترشيحات الفوز بجائزة مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.

وأعلن موقع الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة عن المرشحين الستة للفوز بالجائزة وهم كالتالي:

دين سميث

قاد مدرب فيلا الفريق للفوز في مباراتين أمام نوريتش سيتي وبرايتون وسقط أمام مانشستر سيتي.

بريندان رودجرز

المدير الفني لليستر سيتي عانى من الهزيمة أمام ليفربول في الدقائق الأخيرة لكنه سحق ساوثامبتون في عُقر دار الأخير بتسعة أهداف دون رد ليكتب ثاني أكبر فوز في تاريخ المسابقة وأكبر فوز لأي فريق خارج ملعبه في عهد البريميرليج.

جراهام بوتر

قاد بوتر برايتون للفوز على توتنام بثلاثية دون رد وعلى إيفرتون بثلاثة أهداف لهدفين ولكنه هُزم من أستون فيلا.

فرانك لامبارد

المدير الفني لتشيلسي قاد الفريق للفوز في ثلاث مباريات متتالية وسجل أربعة أهداف في مباراتين خارج ملعبه امام ساوثامبتون وبيرنلي.

يورجن كلوب

المدير الفني لليفربول قاد فريقه لمواصلة الانتصارات وتعادل فقط مع مانشستر يونايتد ليواصل تصدره لجدول الترتيب بفارق ست نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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