"نحن الآن في حُقبة جديدة أتمنى أن تكون مليئة بالألقاب وقرار حسام البدري أسعدني كثيرا" رامي ربيعة مدافع الأهلي.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

اللاعب صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم الجاري مع الأهلي في ثلاث مباريات ما أدى لاستدعائه للانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري.

وبداية الحوار مع لاعب الأهلي ومنتخب مصر ستكون من هنا.

وقال ربيعة لـFilGoal.com: "الانضمام لمنتخب مصر كان مفاجأة سارة جدا لي".

وواصل "تمثيل المنتخب وارتداء قميصه شرف لأي لاعب في العالم، والبدري يعرف قدرات اللاعبين جيدا وتواجدي في القائمة يمنحني دوافع كبيرة جدا".

وجاء استدعاء ربيعة لقائمة المنتخب التي تستعد للقاء كينيا وجُزر القمر في الـ14 والـ18 من شهر نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وأضاف "الإصابات حرمتني كثيرا من التألق فقد تسببت في غيابي عن الكثير من المباريات والبطولات الهامة، هي قضاء وقدر ونرى ما حد مؤخرا مع محمد محمود الذي يعيش اختبارا صعبا".

واستدرك "لكنني الآن أتمنى ابتعادها عني وأن أواصل التحسن وتقديم أفضل أداء مع الأهلي ومنتخب مصر".

حُقبة جديدة

يسير الأهلي بقوة مع مدربه ريني فايلر فاز في كل المباريات التي خاضها مع الفريق محليا وإفريقيا بل وتوج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، فكيف يرى ربيعة الفريق حاليا؟

أجاب لاعب سبورتنج لشبونة السابق "نحن الآن في حُقبة جديدة أتمنى أن تكون مليئة بالألقاب في ظل الأسماء المتواجدة في الفريق والتي ساعدتنا على التحسن أكثر".

وأكمل "طبيعة المنافسة في كل مراكز الفريق تُبشر بأجواء مثالية تُذكرني بما كان يحدث في عام 2013 حينما توجنا بدوري أبطال إفريقيا".

وعن المنافسة على المراكز علق "المنافسة في الأهلي على مركزك شيء معتاد وتمنح الجهاز الفني أريحية في الاختيار وفقا لرؤيته وهو ما يدفع أي لاعب لإخراج أفضل ما لديه".

وشدد ربيعة "وجود أسماء كبيرة في الدفاع أمر يُدعم الأهلي بقوة في المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها".

وأضاف "سعد سمير يقترب من العودة وكذلك محمود متولي ومع تواجد ياسر إبراهيم وأيمن أشرف واللاعب الشاب محمد عبد المنعم وهو رائع للغاية، كل ذلك شيء مميز للأهلي".

وتابع "في السابق كنا نعاني من أي إصابة خاصة في الدفاع لكن الآن نحن لدينا خط دفاع قوي بعد التدعيم الذي حدث من إدارة النادي".

شيء يتمنى تحقيقه

وتحدث ربيعة عن الدعم الذي حدث في الأهلي مؤخرا وقال: "إدارة النادي نجحت في بناء فريق قوي ومميز وقادر على المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "نحتاج إلى التوفيق للفوز باللقب، نتحدث بثقة عن حظوظنا في الفوز به بالنظر لإمكانيات الفريق وما يمتلكه من لاعبين قدموا أداء قويا خلال الفترة الأخيرة، والأهلي يبقى دائما مرشحا للقب".

وأضاف "نستلهم روح البطولة من الأجيال السابقة خاصة الجيل الذي كنت محظوظا للعب بجانبه مع محمد أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات وسيد معوض والآخرين".

وأردف "الأمور لم تتوقف عند كرة القدم لكن هناك تفاني وعزيمة وقتال من أجل النجاح، لكنني في الوقت ذاته أرفض مقارنة الأجيال ببعضها البعض فكل مرحلة لها ظروفها الخاصة".

وتابع "نلعب الكرة من أجل الجماهير وأتفهم غيرتهم الشديدة على الفريق ونتائجه ونحن نقاتل من أجلهم فهم سر إنجازاتنا".

وقال ربيعة: "أتمنى النجاح في دوري أبطال إفريقيا والتتويج باللقب للمشاركة في كأس العالم للأندية، لقد اشتقت لتلك البطولة فلدي ذكريات جيدة بها حينما شاركت وقدمت أداء جيدا عندما لعبت في وسط الملعب".

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لقب الدوري

وعن التتويج بلقب الدوري خلال الموسم الماضي قال ربيعة: "كان لها مذاق مختلف جدا، فالفوز بها كان ضروريا من أجل الجمهور الذي ساند الفريق طيلة عام كامل من أجل ذلك اللقب".

وأتم "شخصية الأهلي ظهرت في تلك البطولة وحسمنا اللقب رغم الاهتزاز في البداية لكننا عدنا وظفرنا به".

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