عبد الحفيظ: لم نقرر خوض ودية في الإمارات حتى الآن

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 11:33

كتب : أحمد الخولي

الأهلي أمام أسوان

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأحمر لم يقرر حتى الآن إن كان سيخوض مباراة ودية أم لا في معسكره الخارجي المقام حاليا في الإمارات.

وقال عبد الحفيظ: "مازال الجهاز الفني يتشاور بشأن خوض مباراة ودية من عدمها لتحقيق بعض المكاسب منها".

وأضاف "لذا إن كانت المكاسب غير مقنعة للجهاز الفني فلن نخوض أي مباراة في الإمارات، لذا لم يتم الاستقرار حتى الآن على ترشيح أي فريق لمواجهتنا إن قرر الجهاز الفني عكس ذلك".

أخبار متعلقة

الأهلي يوضح سبب غياب الشيخ عن المران.. وموقف متولي ونيدفيد تنس طاولة - هنا جودة لـ في الجول: ميدالية القارات بداية الحلم الأكبر.. وأتمنى تنفيذ وعد صلاح رانيا علواني تنفي الإدلاء بأي تصريحات إعلامية

وأتم "حتى الآن كل الاحتمالات واردة بشأن خوض المباراة من عدمها".

وسافر الأهلي إلى الإمارات أمس الخميس للدخول في معسكر مغلق لسبعة أيام استعدادا لاستكمال باقي مباريات الموسم الجاري.

طالع أيضا

صاحبة الـ 74 عاما تتحدث عن إنجازها في السباحة

جروس ينتصر في الدربي

قصة هروب لاعب الأهلي لـ إسبانيا

مارسيلو.. لدي بعض القصص لأحكيها لكم

الجانب الآخر من كرة القدم.. المافيا

الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بعد جراحة الصليبي.. رسالة غاضبة من محمود عبد العزيز "للاعبين القدامى"؟ 24 دقيقة | مصر
مؤتمر جوارديولا: أتفق مع كلوب وأتفهم تشاكا.. وتعلمت الكثير في إنجلترا 25 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول - رمزي صالح: خدمت القضية الفلسطينية.. وموقف لن أنساه في مباراة القمة 26 دقيقة | مصر
مران الأهلي – إصابة حسين السيد 44 دقيقة | مصر
مؤتمر سولشاير: شكوك حول مشاركة راشفورد وماجواير أمام بورنموث 46 دقيقة | أوروبا
4 وديات قوية لـ الإسماعيلي في فترة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح

قد ينال إعجابك