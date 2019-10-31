الإسماعيلي يطعن على قرار وزارة الشباب بتسليم استاد النادي

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 22:41

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

طعن نادي الإسماعيلي على قرار تسليم استاد النادي، وذلك أمام محكمة مجلس الدولة في القاهرة.

وكشف نهاد حجاج محامي النادي عن تحديد يوم الأحد المقبل للنظر في الشق العاجل لوقف تنفيذ القرار.

ورفض نادي الإسماعيلي تسليم استاد الإسماعيلية لأي كيان، مؤكدا أن الاستاد ملكا للنادي ولا يحق لأي طرف التصرف فيه دون إذن مسبق.

أخبار متعلقة

خبر في الجول - إدارة الإسماعيلي ترفض تسليم استاد الإسماعيلية لوزارة الرياضة رئيس الإسماعيلي: المنافسة في الكثير من البطولات تدفعنا لدعم الفريق بقوة مدرب الإسماعيلي يعالج آثار الاستبعاد الدولي للاعبيه سعفان الصغير: لا قلق على مرمى الإسماعيلي.. نمتلك 5 حراس

وناشد مجلس الإسماعيلي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعدم إدراج استاد الاسماعيلي ضمن استادات البروتوكول. (طالع التفاصيل)

كانت من وزارة الشباب والرياضة قد عقدت اتفاقا، يقضى بتسليم الاستاد إلى إحدى الجهات، ضمن خطة لاستثمار مجموعة الملاعب التابعة للوزارة.

طالع أيضا

صاحبة الـ 74 عاما تتحدث عن إنجازها في السباحة

جروس ينتصر في الدربي

قصة هروب لاعب الأهلي لـ إسبانيا

مارسيلو.. لدي بعض القصص لأحكيها لكم

الجانب الآخر من كرة القدم.. المافيا

في الدوري الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

وكيله: معنويات محمد محمود مرتفعة.. وهذا ما قاله الطبيب الألماني بمجرد رؤيته 19 دقيقة | مصر
بالفيديو - فوز بيولي الأول.. ميلان يتخطى سبال بفضل ركلة سوسو 23 دقيقة | أوروبا
أيقونة اتحاد جدة يهاجم اللاعبين بعد خسارة الدربي: فاقد الشيء لا يعطيه 41 دقيقة | السعودية
إيقاف أنشيلوتي مباراة لاعتراضه على التحكيم ساعة | أوروبا
بيكيه يكشف: عرضنا على إدارة برشلونة تأخير رواتبنا لتمويل صفقة نيمار ساعة | أوروبا
رانيا علواني تنفي الإدلاء بأي تصريحات إعلامية ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 3 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب 4 رسائل من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. وتحذير

قد ينال إعجابك