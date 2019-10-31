الإسماعيلي يطعن على قرار وزارة الشباب بتسليم استاد النادي

طعن نادي الإسماعيلي على قرار تسليم استاد النادي، وذلك أمام محكمة مجلس الدولة في القاهرة.

وكشف نهاد حجاج محامي النادي عن تحديد يوم الأحد المقبل للنظر في الشق العاجل لوقف تنفيذ القرار.

ورفض نادي الإسماعيلي تسليم استاد الإسماعيلية لأي كيان، مؤكدا أن الاستاد ملكا للنادي ولا يحق لأي طرف التصرف فيه دون إذن مسبق.

وناشد مجلس الإسماعيلي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعدم إدراج استاد الاسماعيلي ضمن استادات البروتوكول. (طالع التفاصيل)

كانت من وزارة الشباب والرياضة قد عقدت اتفاقا، يقضى بتسليم الاستاد إلى إحدى الجهات، ضمن خطة لاستثمار مجموعة الملاعب التابعة للوزارة.

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