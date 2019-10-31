حلم طوكيو 2020 – للحفاظ على اللقب.. لاعب بيراميدز السابق في قائمة نيجيريا وغياب أجايي

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم قائمة منتخب بلاده تحت 23 عاما التي تستعد للمشاركة في بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

منتخب نيجيريا حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، يسعى للحفاظ على لقبه في البطولة التي ستنطلق في مصر في الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

قائمة منتخب نيجيريا شهدت استدعاء أوكيشوكو أوزوبيكي لاعب بيراميدز السابق.

أوكيشوكو أوزوبيكي انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية، قبل أن يرحل إلى باشاك شهير التركي.

لاعب الوسط ظهر مع بيراميدز في 6 مباريات في الدوري المصري، وسبق له التواجد مع منتخب تحت 23 عاما في النسخة الماضية.

أمم إفريقيا تحت 23 عاما في السنغال عام 2015 شهدت مشاركة أوزوبيكي مع منتخب نيجيريا رفقة جونيور أجايي لاعب الأهلي، والثنائي نجح في رفع اللقب في النهاية.

والآن من أجل الحفاظ على اللقب، يتواجد أوزوبيكي في القائمة، بينما يغيب جونيور أجايي.

كما استدعى أماما أماباكابو مدرب نيجيريا تايوو أيونيي مهاجم ليفربول الذي يلعب معارا في مينز الألماني.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

ويفتتح منتخب نيجيريا مشواره بمواجهة منتخب كوت ديفوار في التاسع من شهر نوفمبر المقبل.

وتقام مباريات البطولة على ملعبي القاهرة والسلام، على أن يستضيف مباريات المجموعة الأولى استاد القاهرة والتي تضم كل من مصر ومالي وغانا والكاميرون.

تعرف على قائمة مصر في البطولة

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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