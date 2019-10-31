عاشور: لا أكيد أحدا ببطولاتي.. وتوقف الدوري لا يخدم الأهلي

قال حسام عاشور إنه لا يتعمد استفزاز أحد بالحديث عن البطولات التي حققها طوال مسيرته مع الأهلي.

وأضاف عاشور عبر برنامج (اللعيب) "لماذا يحزن البعض من الحديث عن بطولاتي، لا أقارن نفسي بأحد بل أترك الناس تتكلم".

وتابع قائد الأهلي "لا أكيد أحدا أو أستعرض ولا أفتعل مشكلة، بطولاتي واقع حدث بالفعل، ولم يتحقق هباء بل تعبت كثيرا لأصل لما حققته، إنه نتاج مجهود وإصرار وتعب 14 سنة، أركز في عملي وتدريبي بالأهلي ثم الإنجازات التي حققتها".

وتوج حسام عاشور بـ36 بطولة محلية وقارية مع الأهلي.

في سياق آخر، تطرق اللاعب المخضرم لتوقف بطولة الدوري، مؤكدا "توقف الدوري ليس في صالح الأهلي، الأفضل أن يشارك اللاعب بانتظام ويحقق الانتصارات، فالتوقف لشهر ونصف، سيجعل اللاعبون يستغرقون وقتا أطول في استعادة اللياقة البدنية والفنية".

وانتقل قائد الأهلي للإشادة بالسويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق، قائلا "بدايته مبشرة رغم أن الناس تخوفت عند قدومه بداع أنه بلا سيرة ذاتية، وتساءلوا لماذا تم التعاقد معه، لكن بمتابعة أول 7 مباريات له فإنه حقق نتائج جيدة".

وأشار عاشور "أي مدرب يعمل في ناد كبير يريد النجاح، والتوفيق من عدمه وارد، مانويل جوزيه مدرب عالمي ومن أفضل مدربي الأهلي عبر تاريخه، ولكن التوفيق حالفه".

وتوقفت بطولة الدوري بعد مرور 5 جولات فقط، ومن المقرر أن تستأنف مجددا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

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